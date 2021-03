Do nietypowej w piłkarskim światku sytuacji doszło we Francji. Tamtejsze media donoszą, że zawodnicy Paris Saint-Germain mają zakaz wypowiadania się na wszystkie tematy związane z ewentualną przeprowadzką Lionela Messiego do Ligue 1.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Roman Kołtoń: Czy Messi i Ronaldo powoli schodzą ze sceny? Wideo INTERIA.TV

Kontrakt Messiego z Barceloną wygasa w połowie tego roku. Jest niemal przesądzone, że po sezonie Argentyńczyk zmieni klubowe barwy. Chciał to uczynić już w ubiegłym roku, ale władze klubu z Camp Nou stanowczo się temu sprzeciwiły.

Reklama

Nowy sternik "Blaugrany" Joan Laporta będzie starał się nakłonić zawodnika do pozostania w stolicy Katalonii. Czy taki scenariusz jest prawdopodobny? W tym tygodniu w siedzibie klubu pojawić się ma na rozmowach ojciec zawodnika.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Tymczasem 33-letni gwiazdor - o czym pisze obszernie "The Sun" - domaga się dowodów, że "Barcę" stać na wzmocnienia kadrowe najbliższego lata.

Nie słabną jednocześnie spekulacje się, że nowym pracodawcą Messiego będzie Manchester City lub PSG. W Paryżu taka perspektywa wzbudza wielkie emocje - również w wśród zawodników mistrza Francji. Do tego stopnia, że... władze klubu wydały zakaz wypowiadania się na temat ewentualnego transferu argentyńskiego wirtuoza.

Niech Messi sam zdecyduje o swojej przyszłości

- Poprosili mnie, żebym więcej o tym nie mówił - wyznał Leandro Paredes, pomocnik PSG, w rozmowie z "Le Journal Du Dimanche". - Szefom nie podobało się moje stanowisko w tej sprawie. Niech Messi spokojnie sam zdecyduje pod koniec sezonu, co chce zrobić ze swoją przyszłością.

Paredes wypowiadał się tak, jakby jego sławny rodak był już jedną nogą w Parku Książąt. Uznano, że w taki sposób zdradza plany transferowe PSG i zakaz postanowiono rozszerzyć prewencyjnie na całą drużynę

Ligue 1 - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz