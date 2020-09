Zawodnicy biorący udział w szamotaninie po starciu PSG z Olympique Marsylia mogą zostać zawieszeni nawet na siedem spotkań. Taka kara spotka prawdopodobnie również Neymara, który uderzył w tył głowy Alvara Goznaleza. Sprawą spotkania zajmą się władze francuskiej piłki podczas środowego posiedzenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Neymar złamał protokół. UEFA ukarze zawodników? INTERIA.TV Ligue 1 Ligue 1. PSG wspiera Neymara po meczu z Olympique Marsylia

Po ligowym klasyku pomiędzy PSG a Olympique Marsylia doszło do sporej awantury na boisku. Sędzia zdecydował się ukarać czerwonymi kartkami aż pięciu zawodników: Layvina Kurzawę, Leandro Paredesa, Neymara, Jordana Amaviego i Daria Benedetto. Jak podaje francuski "L'Equipe" zawodnikom grozi nawet do siedmiu spotkań zawieszenia.



Przepisy Ligue 1 mówią, że podobne "akty brutalności" muszą być surowo karane. Najprawdopodobniej taka kara nie ominie Kurzawy i Neymara, którzy uderzyli rywali. Dokładniejsze decyzje zostaną podjęte w środę, podczas zgromadzenia władz francuskiej piłki.

Reklama

Najbardziej burzliwą sprawą jest jednak kwestia rasizmu. Neymar oskarżył Alvara Gonzaleza o nazwanie go "małpim sk...", jednak Hiszpan stwierdził, że do takiej sytuacji nie doszło. Również trenerzy obu ekip nie potwierdzili słów Brazylijczyka, a Andre Villas-Boas dodał, że to Angel Di Maria opluł Alvara. Kwestia argentyńskiego zawodnika również zostanie dokładniej rozpatrzona w środę.

Neymar dostał czerwoną kartkę za wcześniej wspomniane uderzenie Alvara w tył głowy. Początkowo Brazylijczyk w bardzo ostrych słowach wypowiadał się o sytuacji, lecz w swoim ostatnim poście zdecydowanie tonuje nastroje.



- On się zachował głupio i ja również zachowałem się jak głupek, ponieważ dałem się w to wciągnąć. Musimy mieć świadomość, że nie wszystkie osoby czarnoskóre są w takiej samej sytuacji jak osoby o białym kolorze skóry - możemy przeczytać w poście piłkarza.





- W piłce nożnej agresja, obelgi i przekleństwa są częścią gry, jednak rasizm i brak tolerancji nie może być akceptowany - napisał Brazylijczyk.



Do tej pory nie udało się jednak potwierdzić, że Alvaro rzeczywiście obraził Neymara na tle rasistowskim. Hiszpan wrzucił po meczu post, w którym napisał, że nie ma miejsca na rasizm w piłce, a inni powinni nauczyć się przegrywać. Ekipa z Marsylii pokonała PSG 1-0 po bramce Floriana Thauvina.



Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć całe oświadczenie Alvara Gonzaleza



PA