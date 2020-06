Anglik Paul Mitchell zostanie nowym dyrektorem sportowym AS Monaco. W Europie uważany jest za jednego z najbardziej skutecznych strategów piłkarskich. Zawodnikami Monaco są Kamil Glik i – wypożyczony do Legii Warszawa – Radosław Majecki.

38-letni Michtell pracuje obecnie jako dyrektor strategiczny - odpowiedzialny za piłkę nożną - w grupie Red Bull. Dziennik "L’Equipe" podał, że trwają ostateczne rozmowy. Do ustalenia pozostały szczegóły rozwiązania umowy z austriacką firmą.

Anglik nie ma "mocnego nazwiska", ale przemawiają za nim spektakularne osiągnięcia w roli dyrektora sportowego. Ten były piłkarz Milton Keynes i Wigan pracuje na tym stanowisku od 2012 roku. Zaczął w Southampton, gdzie sprowadził m.in.: Sadio Mane (dziś gwiazdę Liverpoolu), Graziano Pelle, Duszana Tadica, Ryana Bertranda. W 2014 roku przeszedł wraz z Maurizio Pocchettino do Tottenhamu.

Uważa się go za jednego z architektów ostatnich sukcesów Spurs, w tym awansu do finału Ligi Mistrzów w ubiegłym roku. To Mitchell sprowadzał Dele Alliego, Sona Heung-mina i Tobyego Alderweirelda. Nie zgadzał się jednak z metodami działania właściciela klubu Daniela Levy’ego i przeszedł do RB Lipsk. I znów stoi za nim znaczący sukces. Lipsk awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W ubiegłym roku zmienił stanowisko dyrektora sportowego w niemieckim klubie na dyrektora strategicznego w RB. W nowej roli miał odpowiadać m.in. za cyrkulację piłkarzy z klubów pod marką Red Bulla.