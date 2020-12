Mistrz świata z 1998 roku, były zawodnik m.in. Arsenalu Londyn, Patrick Vieira, został zwolniony ze stanowiska trenera Nicei. Zespół z Lazurowego Wybrzeża przegrał pięć ostatnich meczów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Benfica Lizbona - Lech Poznań 4-0 Koniec marzeń ”Kolejorza” INTERIA.TV

O zwolnieniu przesądziła poniesiona w czwartek porażka w Lidze Europy z Bayerem Leverkusen. Nicejczycy przegrali u siebie 2-3. Drużyna z Lazurowego Wybrzeża w czwartym z pięciu ostatnich meczów stracili po trzy gole. Vieira, kiedyś defensywny pomocnik, nie mógł sobie poradzić z ustawieniem obrony po kontuzji odniesionej przez byłego reprezentanta Brazylii Dantego. Nicea nie ma już szans na wyjście z grupy w Lidze Europy, w Ligue 1 zajmuje 11. miejsce.

Reklama

44-letni ma za sobą bogatą karierę piłkarską. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii z Arsenalem Londyn, trzy razy mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan. Triumfował w Lidze Mistrzów z Mediolańczykami w 2010 roku. Zakończył karierę w Manchesterze City. Z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo świata w 1998 roku i mistrzostwo Europy dwa lata później, w 2006 roku grał w finale mundialu w Niemczem, który Francuzi przegrali z Włochami.

Jako trener pracował najpierw z rezerwami i drużynami młodzieżowymi Manchesteru City, a potem w filii MC - New York City. Latem został szkoleniowcem Nicei. Mimo że to klub, który od wielu lat nie odnosił sukcesów, oczekiwania wobec Viery były spore, zwłaszcza, gdy sponsorem został Ineos, firmy należącej do jednego z najbogatszych Brytyjczyków Jima Ratcliffe'a.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!

We Francji, gdzie drużyna mistrzów świata z 1998 otaczana jest niemal kultem, z uwagą śledzi się trenerskie losy zwycięzców francuskiego mundialu. Sukcesy w tej pracy odniosło do trzech zawodników z tej drużyny: Didier Deschamps jako trener reprezentacji oraz Monaco i Juventusu, Zinedine Zidane jako trener Realu Madryt i Laurent Blanc - m.in. mistrz Francji z Bordeaux i PSG i ćwierćfinalista Ligi Mistrzów, były selekcjoner.

Obecnie na topie jest tylko Deschamps, który doprowadził reprezentację do mistrzostwa świata. Blanc od kilku lat pozostaje bezrobotny, a Zidane w Realu może wkrótce podzielić los Vieiry.

Mecze Ligue 1 w Polsce pokazuje stacja Eleven Sports. W sobotę o godz. 17.00 transmisja meczu Rennes - RC Lens (Eleven Sports 4), o godz. 21.00 - Montpellier - Paris Saint-Germain (Eleven Sports 2), Rennes - RC Lens, w niedzielę o godz. 13.00 - Lille - AS Monaco (Eleven Sports 2) i o godz. 21.00 FC Metz - Olympique Lyon (Eleven Sports 3).

Olgierd Kwiatkowski