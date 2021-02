Arkadiusz Milik powrócił na boisko po kontuzji! Olympique Marsylia z polskim napastnik w składzie mierzy się z Olympqiue Lyon. Czy były piłkarz m.in. Napoli zdoła trafić do siatki? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Arkadiusz Milik powrócił do pierwszego składu ekipy z Marsylii po czterech kolejkach przerwy. Polski napastnik zmagał się bowiem z urazem po meczu, w którym udało mu się strzelić premierowego gola dla Olympique.



W klubie z południa Francji doszło ostatnio do wielu zmian. Włodarze OM zdecydowali się na roszady w strukturach ekipy. Nowym trenerem został Jorge Sampaoli, a prezesem Pablo Longoria.



Wygrana z wyżej notowanym Olympique Lyon byłaby zatem bardzo dobrym prognostykiem, lecz to drużynę z centralnej części Francji uważano za faworyta.

Boiskowa rzeczywistość nie potwierdzała jednak wyżej opisanej tezy. Obie ekipy bardzo spokojnie weszły w ten mecz i nie obserwowaliśmy na boisku zbyt wielu groźnych sytuacji.



Goście dzisiejszego starcia byli jednak bardziej konkretni. W 21. minucie spotkania Lucas Paqueta zagrał piłkę w pole karne. Świetnie przepuścił ją Houssem Aouar, a formalności dopełnił Karl Toko Ekambi.



Marsylia była bliska odpowiedzi w 33. minucie. Florian Thauvin najlepiej odnalazł się w polu karnym i oddał strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Pędząca piłka poszybowała jednak ponad bramką.



Gospodarze nie byli stroną przeważającą, ale również potrafili zmusić do defensywy swoich rywali. Po serii stałych fragmentów gry Paqueta zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Sędzia momentalnie wskazał na "jedenastkę", a do futbolówki podszedł Milik i pewnie zamienił stały fragment na bramkę.



Polski napastnik sprawił sobie najlepszy prezent i trafił do siatki w dniu 27. urodzin.



Olympique Marsylia - Olympique Lyon 1-1, trwa II połowa

27. kolejka Francja - Ligue 1

2021-02-28 21:00 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Benoît Millot Olympique Marsylia Olympique Lyon 1 1 DO PRZERWY 1-1 A. Milik 44' K. Toko Ekambi 21'

1 1 Olympique Marsylia Olympique Lyon Lopes Dubois Marcelo Denayer Cornet Paquetá Aouar Mendes Kadewere Depay Toko Ekambi Mandanda Lirola González Ćaleta-Car Nagatomo Kamara Thauvin Khaoui Gueye Payet Milik SKŁADY Olympique Marsylia Olympique Lyon Steve Mandanda Anthony Lopes Pol Mikel Lirola Kosok Léo Dubois Álvaro González Soberón Antonio Guedes Marcelo Duje Caleta-Car Jason Denayer Yuto Nagatomo Gnaly Maxwel Cornet Boubacar Kamara 42′ 42′ Lucas Tolentino Coelho de Lima Florian Thauvin Houssem Aouar Saîf-Eddine Khaoui Thiago Henrique Mendes Ribeiro Pape Alassane Gueye Philana Tinotenda Kadewere Dimitri Payet Memphis Depay 44′ (k.) 44′ (k.) Arkadiusz Milik 21′ 21′ Karl Brillant Toko Ekambi REZERWOWI Simon Brady Ngapandouetnbu Julian Pollersbeck Yohann Pelé Melvin Bard Leonardo Julián Balerdi Rossa Djamel Eddine Benlamri Lucas Perrin Mattia De Sciglio Christopher Rocchia Sinaly Diomande Mickaël Cuisance Maxence Caqueret Jules Olivier Ntcham Bruno Guimarães Rodriguez Moura Valère Germain Mathis Rayan Cherki Luis Henrique Tomaz de Lima Islam Slimani

STATYSTYKI Olympique Marsylia Olympique Lyon 1 1 Posiadanie piłki 46,8% 53,2% Strzały 3 6 Strzały na bramkę 2 2 Rzuty rożne 5 2 Faule 5 6