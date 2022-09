Ligue 1. Olympique Marsylia liderem tabeli, Clauss bohaterem meczu z Angers

Zespół Olympique Marsylia przed przerwą reprezentacyjną zaliczył nieco bolesne potknięcie i zremisował z drużyną Rennes 1-1 - w związku z takim rezultatem "Olimpijczycy" po ośmiu kolejkach znaleźli się tuż za swoimi wielkimi rywalami z Paris Saint-Germain, tracąc do stołecznej ekipy dwa punkty. Starcie z Angers miało być więc swoistym zmazaniem plamy dla podopiecznych Igora Tudora.

"Les Scoïstes", po dwóch triumfach z rzędu, byli jednak na fali wznoszącej - i to właśnie sprawiało, że spotkanie, które w piątkowy wieczór odbyło się na Stade Raymond-Kopa, zapowiadało się na całkiem interesujący pojedynek.

Ligue 1. Angers SCO - Olympique Marsylia: Przebieg spotkania

Potyczka ta okazała się jednak jednostronnym widowiskiem. Jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy - w 35. minucie - wynik otworzył Jonathan Clauss, który został obsłużony asystą przez Luisa Suareza. Po zmianie stron role się odwróciły - to Clauss dograł do Kolumbijczyka, a ten podwyższył wynik w 50. minucie.

Niespełna 10 minut później Angers zostało dobite przez Gersona (po asyście... a jakże, Claussa) i rezultat nie zmienił się już do końcowego gwizdka. W ten sposób OM zajęło pozycję lidera Ligue 1 - przynajmniej do soboty, bo to właśnie wówczas PSG, które może przeskoczyć marsylczyków, gra z OGC Nice.

Ligue 1. Angers SCO - Olympique Marsylia: Wynik meczu i składy

Angers SCO 0-3 Olympique Marsylia

Bramki: Jonathan Clauss '35, Luis Suarez 50', Gerson 59'

Angers SCO: Fofana - Doumbia, Blażicz, Hountondji, Valery - Bentaleb, Mendy (Abdelli 75') - Boufal (Capelle 85'), Hunou (Amadou 75'), Ounahi (Thioub 75') - Sima (Salama 67')

Olympique Marsylia: Lopez - Balerdi (Toue 76'), Gigot, Mbemba - Clauss (Under 76'), Veretout, Guendouzi, Kabore - Gerson (Harit 67'), Payet (Rongier 67') - Suarez (Dieng 85')

