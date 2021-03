Piłkarze Paris Saint-Germain z przytupem rozprawili się z jednym z kandydatów walczących o mistrzostwo Francji. Klub ze stolicy wygrał z Olympikiem Lyon na Groupama Stadium 4-2, ale w pewnym momencie było już 4-0. PSG został nowym liderem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligu 1. Olympique Lyon - Paris Saint-Germain FC 2-4. Skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

30. kolejka Francja - Ligue 1

2021-03-21 21:00 | Stadion: Groupama Stadium | Arbiter: Clément Turpin Olympique Lyon Paris Saint-Germain FC 2 4 DO PRZERWY 0-2 I. Slimani 62' M. Cornet 81' K. Mbappé 15',52' Danilo Pereira 32' Á. Di María 47'

Strzelanie w niedzielny wieczór rozpoczął po kwadransie Kylian Mbappe, który z kilku metrów pokonał Antonhy'ego Lopesa.

Reklama

Goście podwyższyli jeszcze przed przerwą, a dokładnie w 32. minucie. W polu karnym piłkę zgrał Marquinhos, a Danilo uderzeniem z pierwszej trafił przy słupku.



Na początku drugiej połowy było już 3-0. Dwie minuty po wznowieniu Angel di Maria wykonywał rzut wolny z narożnika pola karnego. Argentyńczyk dośrodkował piłkę, nikt nie przeciął jej lotu i wpadła do siatki poza zasięgiem bramkarza Lyonu.



Na 4-0 podwyższył w 52. minucie minucie Mbappe. Francuski napastnik dostawszy podanie od Marca Verrattiego wykorzystał swoją szybkość, a potem nie dał szans Lopesowi w sytuacji sam na sam. To było jego setne trafienie w Ligue 1 (16 dla Monaco i już 84 dla PSG).



Nowy lider

Mbappe potem musiał jednak opuścić murawę z powodu urazu, a zastąpił go wracający po kontuzji Neymar.



Lyon nie poddał się i zdołał dwa razy trafić do siatki. W 62. minucie uczynił to rezerwowy Islam Slimani, a w 81. Maxwel Cornet.



PSG dzięki zwycięstwu w niedzielę 4-2 i też porażce Lille został nowym liderem.

2 4 Olympique Lyon Paris Saint-Germain FC Lopes De Sciglio Marcelo Denayer Cornet Paquetá Caqueret Mendes Kadewere Depay Toko Ekambi Navas Florenzi Marquinhos Kimpembe Diallo Pereira Di María Mbappé 2 Gueye Verratti Kean SKŁADY Olympique Lyon Paris Saint-Germain FC Anthony Lopes Keylor Navas Mattia De Sciglio 86′ 86′ Alessandro Florenzi Antonio Guedes Marcelo Marquinhos 78′ 78′ Jason Denayer Presnel Kimpembe 81′ 81′ Gnaly Maxwel Cornet Abdou Diallo Lucas Tolentino Coelho de Lima 32′ 32′ Luis Helio Pereira Danilo Maxence Caqueret 47′ 47′ Angel Di Maria 56′ 56′ Thiago Henrique Mendes Ribeiro 15′, 52′ 15′, 52′ 70′ 70′ Kylian Mbappé 40′ 40′ 56′ 56′ Philana Tinotenda Kadewere 86′ 86′ Idrissa Gana Gueye 56′ 56′ Memphis Depay Marco Verratti 74′ 74′ Karl Brillant Toko Ekambi 90′ 90′ Moise Bioty Kean REZERWOWI Julian Pollersbeck Sergio Rico Melvin Bard Mitchel Bakker Djamel Eddine Benlamri 86′ 86′ Colin Dagba 78′ 78′ 90′ 90′ Sinaly Diomande Layvin Kurzawa 56′ 56′ Léo Dubois 90′ 90′ Julian Draxler Malo Gusto 86′ 86′ Ander Herrera Agüera 56′ 56′ Bruno Guimarães Rodriguez Moura Leandro Daniel Paredes 74′ 74′ Mathis Rayan Cherki Alcantara Rafinha 56′ 56′ 62′ 62′ Islam Slimani 70′ 70′ . Neymar

STATYSTYKI Olympique Lyon Paris Saint-Germain FC 2 4 Posiadanie piłki 42,4% 57,6% Strzały 10 18 Strzały na bramkę 9 13 Rzuty rożne 1 4 Faule 14 15 Spalone 4 1

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ligue 1

Zdjęcie Piłkarze PSG / AFP

Pawo