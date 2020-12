Paris Saint-Germain w komunikacie prasowym, opublikowanym we wtorkowy poranek oficjalnie potwierdziło rozstanie z Thomasem Tuchelem. Niemiec od dłuższego czasu skonfliktowany był z działaczami klubu.

Tuchel do PSG trafił latem 2018 roku, po niemal dwóch latach spędzonych w Borussii Dortmund. We Francji nie mógł jednak dojść do porozumienia z włodarzami, w szczególności - z dyrektorem sportowym, Leonardo. Media regularnie donosiły o ich sporach, dotyczących między innymi celów transferowych drużyny.

Media od kilku dni informowały o tym, że szkoleniowiec straci posadę. Klub oficjalnie potwierdził to jednak dopiero we wtorek. - Po dogłębnej analizie sytuacji sportowej podjęliśmy decyzję o rozstaniu - czytamy w komunikacie, do którego dołączone są także podziękowania od szefa PSG, Nassera Al-Khelaïfiego.



Póki co nie wiadomo, kto zastąpi Tuchela na stanowisku. Faworytem numer jeden wśród francuskich mediów jest Mauricio Pochettino, od ponad roku pozostający bez klubu.



