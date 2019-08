Dzień 27 sierpnia nie przyniósł wprawdzie wielkiej rewolucji co do przynależności klubowej Neymara, lecz na pewno jest znaczący w kontekście przyszłości Brazylijczyka. Tego dnia ogłoszono bowiem, że 27-latek pojawi się w trzecim sezonie serialu "Dom z papieru", w którym wystąpi w roli mnicha.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Neymar opublikował zagadkowe zdjęcie, na którym on i jego klubowy kolega Kylian Mbappe zakładali charakterystyczną maskę Salvadora Dalego, związaną z serialem. Teraz już wiemy, że miało to związek z występem piłkarza na planie zdjęciowym popularnej serii platformy Netflix.

Sceny, w których udział bierze Neymar, były kręcone już na początku roku, a gwiazdor PSG pojawia się na ekranach w szóstym i ósmym odcinku trzeciego sezonu. Odcinki te zostały już wcześniej udostępnione w lipcu bez wizerunku Neymara, co spowodowane było problemami prawnymi 27-latka. Brazylijczyk został oskarżony o gwałt, lecz z powodu braku wystarczających dowodów sprawa została umorzona, a sceny z Neymarem zostały z powrotem wplecione do odcinków i opublikowane.



"Domu z papieru" to produkcja poruszająca wątki gangu kryminalnego, a jego trzeci sezon bije wszelkie rekordy - w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery, trzecia seria doczekała się 34 milionów widzów na całym świecie. Teraz osoba Neymara może pomóc serialowi w zdobyciu nowych fanów.



