Neymar zdobył pierwszą bramkę w niedzielnym meczu z Reims, przyczyniając się do wysokiej wygranej PSG (4-0). Jego drużyna zachowała tym samym szansę na tytuł mistrza Francji. Okazuje się, że przed spotkaniem brazylijskiego piłkarza spotkał niemiły incydent. Próbę włamania do należącej do niego rezydencji podjął... człowiek z Biblią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Czerwona kartka dla Tiago Djalo i Neymara (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Jak informuje "Daily Mail", do zdarzenia doszło kilka godzin przed ligowym meczem PSG z Reims na Parc des Princes.

Reklama

Rezydencję Neymara - mieszczącą się w miejscowości La Celle-Saint-Cloud - zaatakował wówczas człowiek ściskający w rękach Biblię i twierdzący, że głosi słowo Boże.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Z policyjnego raportu wynika, że intruz wspiął się po jednej ze ścian i zbliżył się do frontowych drzwi budynku. Spłoszył go uruchomiony alarm. Włamywacz został ujęty w sąsiednim miasteczku, kilka mil dalej.



Neymar strzela, PSG nadal w grze o tytuł

Neymar wiedział, co się wydarzyło, ale nie przeszkodziło mu to w strzeleniu kolejnego gola. PSG rozgromiło Reims 4-0 i wciąż liczy się w grze o końcowy triumf. Na kolejkę przed końcem zmagań paryżanie mają tylko punkt straty do liderującego Lille.

W tym sezonie Neymar rozegrał dla PSG w sumie 30 spotkań. Zdobył w nich 17 bramek i zanotował 11 asyst.

Ligue 1 - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz