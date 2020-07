Chorwat Niko Kovacz został oficjalnie trenerem AS Monaco - poinformował klub w niedzielny wieczór. Zastąpił Hiszpana Roberta Moreno, z którym rozstano się po siedmiu miesiącach. Od 2016 roku w tym zespole występował obrońca Kamil Glik, a od niedawna bramkarzem jest tam Radosław Majecki.

Umowa z chorwackim szkoleniowcem została podpisana na trzy lata, z opcją przedłużenia. W poniedziałek poprowadzi pierwszy trening z nowym zespołem.

48-letni Kovacz rozegrał w reprezentacji Chorwacji 83 mecze i zdobył 14 bramek, a w latach 2013-15 był jej selekcjonerem.

Później pracował w niemieckich klubach - Eintrachcie Franfurt oraz Bayernie Monachium, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski. Z bawarskim zespołem rozstał się w listopadzie 2019 roku.

O tym, że Kovacz trafi do Monaco, informowały już od soboty światowe media.

"Niko jest znany ze swojej pracy zarówno dla reprezentacji, jak i klubów, z rozwoju młodych talentów, zarządzania doświadczonymi piłkarzami i umiejętności osiągania bardzo dobrych wyników. Jestem przekonany, że jego doświadczenie i osobowość pomogą nam osiągnąć nasze cele" - powiedział wiceprezes Monaco Oleg Pietrow na stronie klubu.

Kilka godzin wcześniej Monaco poinformowało o rozstaniu się z trenerem Robertem Moreno.

W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa sezonie francuskiej ekstraklasy drużyna AS Monaco zajęła dziewiąte miejsce i nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Władze klubu z Księstwa postanowiły więc rozstać się z Moreno, chociaż umowa obowiązywała do czerwca 2022 roku.

W 2019 roku, zanim objął drużynę z Monaco, Moreno był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Wcześniej pracował jako asystent m.in. w kadrze narodowej i Barcelonie.

Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie w zespole nie zagra Kamil Glik. Kilka dni temu media podały, że Monaco ustaliło warunki z włoskim Benevento w sprawie transferu doświadczonego obrońcy reprezentacji Polski. Natomiast od kilku tygodni bramkarzem Monaco jest Radosław Majecki, pozyskany już wcześniej z zespołu mistrza Polski Legii Warszawa.

