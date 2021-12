Kovac pracował w Monaco półtora roku. Ten były trener Eintrachtu Frankfurt i Bayernu Monachium objął stanowisko szkoleniowca latem 2020 roku, zastępując Hiszpana Roberta Moreno.

Dobry pierwszy sezon, kłopoty w tym roku

Pierwszy sezon Chorwata był udany. Doprowadził zespół do trzeciego miejsca w lidze i finału Pucharu Francji (porażka z PSG). W tym roku Monaco szło dużo gorzej. Klub nie zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a w lidze ani razu nie zajmował miejsca w pierwszej piątce.

Dopiero niedawno Monaco miało lepsze rezultaty. W grudniu wygrało trzy z czterech spotkań i awansowało na 6. miejsce w Ligue 1, z czterema punktami straty do podium.

Żołnierski dryl nie spodobał się starszyźnie

Właściciel Monaco Rosjanin Dimitrij Rybołowliew, jego doradca i wiceprezes klubu Oleg Pietrow i dyrektor sportowy Paul Mitchell uznali jednak, że Kovac nie gwarantuje dalszego rozwoju i poprawy wyników, a celem Monaco są występy w Lidze Mistrzów.

Na decyzji o jego zwolnieniu zaważyła również kiepska atmosfera w zespole spowodowana m.in. żołnierskim drylem, jaki wprowadził Kovac. Takie metody pracy nie spodobały się przede wszystkim liderom zespołu: Wissamowi Ben Yedderowi, Djibrilowi Sidibe czy Kevinowi Vollandowi.

Sytuacja Radosława Majeckiego się nie zmieni

W AS Monaco od 2020 roku występuje Radosław Majecki. Były piłkarz Legii Warszawa gra jednak rzadko, w tym sezonie tylko trzykrotnie: w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, Pucharze Francji i Lidze Europy.

Zmiana trenera raczej nie zmieni sytuacji Polaka, który w październiku zadebiutował w reprezentacji w meczu z San Marino. Pierwszym bramkarzem jest wypożyczony z Bayernu Alexander Nubel. Najlepszym rozwiązaniem dla byłego legionisty jest wypożyczenie do innego klubu, ale na to nie zgadzają się władze Monaco.

Głównymi kandydatami, by zastąpić Kovacza są: były szkoleniowiec AS Romy Paulo Fonseca, zwolniony niedawno z RB Lipsk Jesse Marsch oraz trener Club Brugge Philippe Clement. Faworytem jest Clement, ale obowiązuje go kontrakt z zespołem mistrza Belgii.

Olgierd Kwiatkowski