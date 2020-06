W wieku 90 lat zmarł Jean Claude Hamel, prezes Auxerre w latach 1963 – 2009. Pod jego ręką niewielki klub z francuskiej prowincji przeszedł drogę z ligi okręgowej do 1 ligi i wdarł się na europejskie salony. Przy dużym udziale Polaków.

Paweł Janas, Andrzej Szarmach, Ireneusz Jeleń, Marian Szeja, Waldemar Matysik, Dariusz Dudka, Tomasz Kłos.... Ale było też wielu innych. Auxerre, to najbardziej polski z francuskich klubów, który swoją potęgę zbudował w oparciu o świetną szkółkę piłkarską i mądre transfery, głównie reprezentantów "Biało-Czerwonych".

Na pomysł, by sprowadzać Polaków do Auxerre wpadł legendarny trener tego klubu Guy Roux. Polacy byli tani i mimo sukcesów reprezentacji w latach 70. XX wieku wciąż niedoceniani. Ale przede wszystkim trudno było ich pozyskać, bo sztywne przepisy obowiązujące w Polsce zabraniały transferów za granicę piłkarzom w sile wieku. Aby pozyskać Szarmacha, czy Janasa Guy Roux (wraz z Hamelem) musial przyjeżdżać do Polski i - jak wspominał - podczas suto zakrapianych imprez, przekonywać władze polskiego sportu do sprzedaży reprezentantów.