W niedzielę ekipa PSG pokonała na obcym terenie St. Etienne 3-1. Wydawało się, że media na pierwszy plan wysuną debiut w paryskim zespole Sergio Ramosa. Tymczasem premiera hiszpańskiego weterana znalazła się w cieniu wskutek urazu Neymara.

W końcówce spotkania Brazylijczyk krzywo stanął na lewej stopie i z grymasem bólu upadł na murawę. Po chwili został z niej zniesiony na noszach. Wiadomo było, że nie wróży to niczego dobrego.





Neymar kontuzjowany. W tym roku już nie zagra

W poniedziałek gwiazdor przeszedł w Paryżu szczegółowe badania. Wykazały one skręcenie stawu skokowego z uszkodzeniem więzadła.

"Należy się spodziewać pauzy zawodnika od sześciu do ośmiu tygodni" - to fragment komunikatu wydanego przez PSG. Kolejne wieści w sprawie stanu zdrowia Neymara spodziewane są za 72 godziny.

Kibice drużyny z Parc des Princes mogą być jednak spokojni o siłę ofensywną zespołu. Marco Verratti wznowił treningi właśnie w poniedziałek, Mauro Icardi zrobi to samo we wtorek, a Georginio Wijnaldum w czwartek. Jeszcze w tym tygodniu do regularnych treningów wróci również Ander Herrera.

