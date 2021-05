Neymar przedłużył kontrakt z Paris Saint-Germain. Nowa umowa wiąże Brazylijczyka z klubem do 2025 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Czerwona kartka dla Tiago Djalo i Neymara (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Neymar występuje w Paryżu od sierpnia 2017 roku. Od tego czasu wystąpił w barwach PSG 112 razy, strzelił 85 goli i zanotował 51 asyst.



Dotychczasowa umowa Brazylijczyka obowiązywała do końca czerwca 2022 roku. Piłkarz i klub doszli do porozumienia i przedłużyli współpracę o kolejne trzy lata.



Ostatnio wiele mówiło się o prawdopodobnym odejściu Neymara z PSG. Spekulowano, że może wrócić do Barcelony. Wydaje się, że nowy kontrakt Brazylijczyka z francuskim klubem kończy te pogłoski.



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!