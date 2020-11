Neymar nie myśli już o transferze do FC Barcelona. Wiąże swoją przyszłość z PSG i chce przedłużyć kontrakt z paryskim klubem - donosi "Telefoot". O zamiarach Brazylijczyka został już poinformowany dyrektor sportowy finalisty Ligi Mistrzów - Leonardo.

Temat powrotu Neymara do FC Barcelona wracał niczym bumerang wraz z każdym letnim oknem transferowym.



Sprawę nieustannie podgrzewały hiszpańskie media, które wielokrotnie informowały, że Brazylijczyk walczy o transfer na Camp Nou, gdzie z otwartymi ramionami przywitaliby go byli koledzy z szatni.



Jak wynika z ustaleń "Telefoot", Neymar zmienił już jednak swoje nastawienie i postanowił związać się na dłużej z PSG, prolongując kontrakt. O swoich zamiarach rozmawiał już z dyrektorem sportowym klubu.



Obecna umowa 28-latka obowiązuje do 2022 roku. Jak dotąd Brazilijczyk nie otrzymał propozycji jej przedłużenia. Przy odpowiednim nastawieniu obu stron negocjacje powinny być jednak tylko formalnością. O ile oczywiście Neymar nie wywinduje swoich finansowych oczekiwać na poziom nieakceptowalny nawet dla katarskich szejków.



