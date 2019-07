Paris Saint-Germain pozwoli Neymarowi odejść dopiero za rok - to najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości piłkarza. Brazylijczyka do takiego rozwiązania będzie się starał przekonać Leonardo, dyrektor sportowy klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śledczy nie mają wątpliwości. Za mało dowodów w sprawie Neymara. Wideo © 2019 Associated Press

Ligue 1: sprawdź terminarz na nowy sezon



Media w Hiszpanii i Francji niemal codziennie przekazują nowe doniesienia w sprawie sytuacji Neymara. Piłkarz chce wrócić do FC Barcelona, z której odszedł za 222 miliony euro. Tyle że mistrzowie Francji nie mają ochoty łatwo żegnać się z największą gwiazdą zespołu.

Reklama

Jeszcze niedawno kataloński "Sport" informował, że PSG jest skłonny sprzedać Brazylijczyka za 180 mln euro To jednak miało być sporą przeszkodą dla Barcelony, która miała zamiar zmniejszyć sumę transferu, włączając w transakcję Philippe Coutinho. Środowe doniesienia mówią jednak o tym, że Francuzi postarają się zatrzymać Neymara w klubie na jeszcze jeden sezon.



Według "Sportu", kluczową rolę w tym procesie ma odegrać Leonardo, który od niedawna ponownie jest dyrektorem sportowym klubu. W tym celu leci do Chin, gdzie PSG przygotowuje się do sezonu, by spotkać się z Neymarem. Ma złożyć piłkarzowi obietnicę, że za rok PSG nie będzie robić mu przeszkód w opuszczeniu klubu. W zamian oczekuje zakończenia opery mydlanej związanej z ucieczką Neymara z klubu jeszcze tego lata.



PSG nie chce wypuścić Brazylijczyka, bo działacze zdają sobie sprawę, że znalezienie w tej chwili następcy gwiazdy zespołu byłoby niezwykle trudne. Leonardo pracuje nad wdrożeniem swojego pomysłu od kilku tygodni, bo Neymar już w maju miał zapowiedzieć szefostwu paryżan, że chce pożegnać się z Francją. Dotąd dyrektor sportowy PSG nie otrzymał od środowiska Brazylijczyka pozytywnej odpowiedzi na swoją propozycję, ale liczy, że spotkanie z piłkarzem twarzą w twarz zmieni sytuację.



Sytuacja Brazylijczyka w przypadku pozostania w Paryżu na następny sezon może być jednak trudna. Zraził do siebie kibiców drużyny, atmosfera w szatni po jego wyczynach także nie jest najlepsza. Thomas Tuchel, trener PSG, ostatnio unika zajęcia jakiegokolwiek jasnego stanowiska w sprawie piłkarza.



- Nie mam w tej sprawie nic nowego do powiedzenia. Dla mnie jest naszym piłkarzem, trenujemy razem z nim. Sprawa toczy się między klubem i Neymarem - stwierdził niemiecki szkoleniowiec po wygranym 3-0 sparingu z Sydney FC.





Zdjęcie Neymar / AFP

DG