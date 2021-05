Paris Saint-Germain ma w sobotę ogłosić przedłużenie kontraktu ze swoją słynną brazylijską gwiazdą, czyli Neymarem - informuje "L’Equipe". Hiszpańskie media z kolei tłumaczą, co to może oznaczać dla Realu Madryt i FC Barcelony.

Hiszpańskie i francuskie media twierdzą, że "telenowela" związana z przyszłością Neymara dobiega końca. "L’Equipe" informuje, że w ciągu najbliższych godzin PSG ogłosi przedłużenie umowy z brazylijską gwiazdą do 2026 roku. Dotychczasowa umowa Neymara obowiązywała tylko do 2022 roku i co chwilę pojawiały się plotki o jego rychłym odejściu, zwłaszcza do hiszpańskich klubów. Brazylijczyk reprezentuje barwy paryskiego zespołu od 2017 roku.

Jeżeli Neymar faktycznie przedłuży umowę z PSG, będzie to najpewniej oznaczało, że nic w najbliższej perspektywie nie wyjdzie z jego powrotu na Camp Nou, o którym spekulowano raz na jakiś czas. Z kolei hiszpańskie media - w tym "As" - podkreślają, że pozostanie Neymara we francuskim klubie oznaczać może, że Realowi Madryt łatwiej będzie dopiąć celu i przeprowadzić wymarzony transfer Kyliana Mbappe. Wiadomo było bowiem, że PSG nie pozbędzie się jednocześnie obu gwiazd. Jeżeli Neymar zostanie w Paryżu, to zwiększy się szansa na zgodę na odejście Mbappe.



Real Madryt ostrzy sobie zęby na transfer 22-letniego Mbappe już od dłuższego czasu.