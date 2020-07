AS Monaco zwolniło w niedzielę hiszpańskiego trenera Roberta Moreno, po siedmiu miesiącach pracy. Według medialnych informacji zastąpi go Chorwat Niko Kovacz. Od 2016 roku w tym zespole występował obrońca Kamil Glik, a od niedawna bramkarzem jest tam Radosław Majecki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Cagliari - Sassuolo 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

"Nasze ścieżki rozchodzą się wcześniej niż oczekiwano, ale chciałbym podziękować Robertowi Moreno za przyjęcie wyzwania" - powiedział wiceprezes i dyrektor generalny Monaco Oleg Pietrow na stronie klubu.

Reklama

"Wraz ze swoim personelem Robert zrobił wszystko, co w jego mocy, aby ulepszyć zespół, z entuzjazmem i oddaniem. Życzę mu wszystkiego najlepszego na przyszłość" - dodał.

W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa sezonie francuskiej ekstraklasy drużyna AS Monaco zajęła dziewiąte miejsce i nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Władze klubu z Księstwa postanowiły więc rozstać się z Moreno, chociaż umowa obowiązywała do czerwca 2022 roku.

W 2019 roku, zanim objął drużynę z Monaco, Moreno był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Wcześniej pracował jako asystent m.in. w kadrze narodowej i Barcelonie.

Z kolei Niko Kovacz to były szkoleniowiec m.in. reprezentacji Chorwacji i Bayernu Monachium (z Robertem Lewandowskim w składzie).

Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie w zespole nie zagra Kamil Glik. Kilka dni temu media podały, że Monaco ustaliło warunki z włoskim Benevento w sprawie transferu doświadczonego obrońcy reprezentacji Polski. Natomiast od kilku tygodni bramkarzem Monaco jest Radosław Majecki, pozyskany już wcześniej z zespołu mistrza Polski Legii Warszawa.

bia/ giel/ co/