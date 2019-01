Zaledwie kilka godzin po tym, jak Monaco zawiesiło Thierry'ego Henry'ego w obowiązkach trenera pierwszej drużyny, w nocy z czwartku na piątek pojawiła się informacja, że do klubu wraca Leonardo Jardim. To oznacza, że przygoda Francuza w klubie, w którym się wychował dobiegła końca zaledwie po trzech miesiącach i jedenastu dniach, a Kamil Glik będzie miał nowego-starego trenera. Portugalczyk poprowadził Monaco do mistrzostwa w sezonie 2016-2017.

"AS Monaco ogłasza, że postanowiło zawiesić Thierry'ego Henry'ego w obowiązkach trenera pierwszego zespołu do czasu zapadnięcia ostatecznej decyzji. Piątkowy trening poprowadzi Franck Passi [asystent Henry'ego]" - brzmiał wieczorem w czwartek krótki komunikat Monaco.

Drużyna zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Dla Henry'ego prowadzenie Monaco było pierwszą samodzielną pracą na posadzie trenera. Do klubu przyszedł w październiku, gdy drużyna była w rozsypce. Monaco zajmowało wówczas 18. miejsce (trzecie od końca miejsce) w tabeli. Po 9. kolejkach ekipa z Księstwa miała na koncie zaledwie sześć punktów. Za jego kadencji drużynie nie udało się jednak wykonać żadnego kroku w przód.

Po 20 spotkaniach były francuski piłkarz notował średnio zaledwie 0,95 punktu na mecz. Jego drużyna przegrała w tym czasie aż 11 razy. Ostatnie spotkania były szczególnie nieudane dla drużyny Henry'ego. 19 stycznia jego ekipa została pokonana w lidze 1-5 przez Strasbourg, z kolei trzy dni później przegrała z Metz 1-3 w Pucharze Francji.



Leonardo Jardim był szkoleniowcem klubu z Księstwa jeszcze na początku sezonu.

