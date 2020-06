"Ma wszystko, żeby zdominować piłkarską scenę, ale musi wykonać skok jakościowy" - powiedział pomocnik Realu Madryt Luka Modrić. Kogo miał na myśli?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Francji: Lyon - PSG 1-5. Popis Mbappe. Wideo © 2020 Associated Press

Nietrudno się domyślić. Chorwat, laureat "Złotej Piłki" sprzed dwóch lat, mówił o Kylianie Mbappe, 21-letnim napastniku Paris Saint-Germain, który od wielu miesięcy jest celem transferowym numer 1 Realu. "Powinien przejść do ligi, gdzie nie wygrywałby tak łatwo" - analizuje Modrić w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".



Reklama

Jego zdaniem Mbappe jest piłkarzem tej klasy co Cristano Ronaldo i Leo Messi, i to właśnie on jest w stanie zastąpić obu piłkarzy jako przyszła gwiazda futbolu.

Wywiad ukazał się w poniedziałek. Francuskie media odczytały tę wypowiedź nie tylko jako złośliwość wobec poziomu Ligue 1, ale kolejny element prowadzonej przez Real kampanii transferowej, by zmiękczyć Mbappe i jego otoczenie.



Francuz jest związany kontraktem z PSG do 30 czerwca 2022 roku. Na razie ociąga się z przedłużeniem umowy.