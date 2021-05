Arkadiusz Milik show! Reprezentant Polski zdobył dziś trzy bramki, a Olympique Marsylia pokonał Angers 3-2. PSG uporało się natomiast z Stade de Reims 4-0, a Lille bezbramkowo zremisowało z Saint-Etienne, dzięki czemu ekipa z Paryża zbliżyła się do lidera na punkt!

Olympique Marsylia w dwóch minionych kolejkach nie punktował tak dobrze jak wcześniej. Drużyna z południowej części Francji przegrała z Saint-Etienne oraz zremisowała z RC Strasbourg.

Również Arkadiusz Milik nie zdołał trafić do siatki od dwóch ostatnich kolejek. Reprezentant Polski przed rozpoczęciem starcia z Angers miał na swoim koncie pięć trafień w Ligue 1.



Gospodarze od samego początku ruszyli do ataku. Już w 3. minucie Pol Lirola groźnie dogrywał w pole karne, a klika chwil później Florian Thauvin oddał strzał, który efektownie obronił Paul Bernardoni.



O wiele skuteczniejszy tuż po chwili okazał się Milik. Polski napastnik najlepiej odnalazł się w polu karnym po zagraniu z bocznej strefy boiska Liroli i głową umieścił futbolówkę w siatce.



Zawodnicy Jorge Sampaoliego ciągle atakowali i byli bliscy zdobycia kolejnego gola. Dobrą interwencją popisał się jednak Bernardoni i intuicyjnie zatrzymał piłkę po strzale Hiroki Sakaiego.



W 32. minucie reprezentant Polski efektownie "przelobował" Bernardoniego po podaniu z głębi boiska od Dimitri Payeta. Trafienie Milika nie zostało jednak uznane, bowiem atakujący znalazł się na spalonym.



Niewykorzystana okazja mogła się zemścić błyskawicznie. Antonin Bobichon znalazł się w polu karnym Marsylii i momentalnie huknął, lecz pędząca piłka chybiła celu.



Golkiper Angers nie tracił czujności i pewnie zatrzymał kolejne uderzenie Milika. Reprezentant Polski oddał płaski strzał, który sparował Bernardoni.

Milik znakomicie rozpoczął również drugą część gry. Napastnik Marsylii otrzymał dobre podanie z głębi boiska i wpadł w pole karne. Reprezentant Polski momentalnie oddał strzał, futbolówka przeleciała pomiędzy nogami interweniującego Bernardoniego i wpadła do bramki.



Goście nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy i błyskawicznie odpowiedzieli na trafienie Marsylii. Mathias Lage wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i wepchnął piłkę do siatki.



Z każdą kolejną minutą piłkarze Angers grali coraz odważniej i w końcu udało im się doprowadzić do wyrównania. Romain Thomas wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wepchnął piłkę do bramki. System VAR sprawdzał jeszcze, czy zawodnik ekipy gości nie spowodował zderzenia defensorów Marsylii z bramkarzem, jednak sędzia nie dopatrzył się przewinienia.



Spotkanie emocjonowało obserwujących go kibiców do samego końca. W doliczonym czasie gry Thomas sfaulował we własnym polu karnym Bamba Dienga, a sędzia po interwencji systemu VAR wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Milik i pewnie wykorzystał rzut karny. Dla polskiego napastnika była to trzecia bramka w tym meczu.



Olympique Marsylia - Angers SCO 3-2

Bramki: 1-0 Milik (9.), 2-0 Milik (48.), 2-1 Lage (57.), 2-2 Thomas (87.), 3-2 Milik (90. +5).



37. kolejka Francja - Ligue 1

2021-05-16 21:00 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Frank Schneider 3 2 Olympique Marsylia Angers Sporting Club de l'Ouest Bernardoni Manceau Pavlović Thomas Capelle Bobichon El Melali Thioub Mangani Fulgini Diony Mandanda Lirola González Ćaleta-Car Sakai Rongier Thauvin Kamara Henrique Payet Milik 3 SKŁADY Olympique Marsylia Angers Sporting Club de l'Ouest Steve Mandanda Paul Bernardoni Pol Mikel Lirola Kosok Vincent Manceau 87′ 87′ Álvaro González Soberón Mateo Pavlović Duje Caleta-Car 85′ 85′ 90′ 90′ Romain Thomas Hiroki Sakai Pierrick Capelle 22′ 22′ 88′ 88′ Valentin Rongier 71′ 71′ Antonin Bobichon 84′ 84′ Florian Thauvin 46′ 46′ Farid El Melali Boubacar Kamara 46′ 46′ Sada Thioub 84′ 84′ Luis Henrique Tomaz de Lima Thomas Mangani Dimitri Payet Angelo Fulgini 9′, 48′, 90′ (k.) 9′, 48′, 90′ (k.) 37′ 37′ 90′ 90′ Arkadiusz Milik 71′ 71′ Loïs Diony REZERWOWI Yohann Pelé Ludovic Butelle 84′ 84′ Jordan Amavi Oussama Falouh 90′ 90′ Leonardo Julián Balerdi Rossa Kevin Mouanga Yuto Nagatomo 46′ 46′ Jimmy Cabot Lucas Perrin 46′ 46′ 57′ 57′ 62′ 62′ Mathias Pereira Lage Jules Olivier Ntcham Waniss Taibi 88′ 88′ Darío Ismael Benedetto 71′ 71′ Stéphane Bahoken 84′ 84′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 71′ 71′ Mohamed-Ali Cho P. Sciortino Noah Fatar

Pozostałe spotkania:



Lille bardzo długo nie mogło zagrozić bramce Saint-Etienne. Zawodnicy Christophe Galtiera groźniej zaatakowali dopiero w 35. minucie. Luiz Araujo dobrze odnalazł się w polu karnym i oddał strzał, jednak piłka nie zatrzepotała się w siatce.



Obraz gry nie zmieniał się. Gracze Lille przeważali, jednak nie potrafili tego potwierdzić bramkami.



Lille OSC - AS Saint-Etienne 0-0

37. kolejka Francja - Ligue 1

2021-05-16 21:00 | Stadion: Stade Pierre-Mauroy | Arbiter: Jérôme Brisard 0 0 Lille OSC AS Saint-Etienne Green Debuchy Sow Kolodziejczak Trauco Saavedra Camara Nordin Bouanga Neyou Noupa Hamouma Khazri Maignan Çelik Fonte Botman Reinildo André Araujo Bamba Soumaré David Yılmaz SKŁADY Lille OSC AS Saint-Etienne Mike Maignan Etienne Green Mehmet Zeki Çelik 81′ 81′ Mathieu Debuchy José Fonte Saidou Sow Sven Botman Timothee Kolodziejczak 89′ 89′ Reinildo Isnard Mandava Miguel Ángel Trauco Saavedra 26′ 26′ 63′ 63′ Benjamin André Mahdi Camara 63′ 63′ Luiz de Araujo Guimarães Neto 62′ 62′ Arnaud Nordin 63′ 63′ Jonathan Bamba Denis Athanase Bouanga Boubakary Soumaré 21′ 21′ 81′ 81′ Yvan Neyou Noupa 77′ 77′ Jonathan Christian David 62′ 62′ Romain Hamouma Burak Yilmaz 47′ 47′ 72′ 72′ Wahbi Khazri REZERWOWI Orestis Karnezis Stefan Bajic 89′ 89′ Domagoj Bradarić Gabriel Moisés Antunes da Silva Tiago Emanuel Embalo Djaló Panagiotis Retsos Jérémy Pied 62′ 62′ Adil Aouchiche 63′ 63′ Miguel Ângelo da Silva Rocha 72′ 72′ Lucas Gourna-Douath 63′ 63′ Nanitamo Jonathan Ikoné 81′ 81′ Aimen Moueffek 63′ 63′ Renato Sanches 81′ 81′ Zaydou Youssouf 77′ 77′ Yusuf Yazıcı 62′ 62′ Charles Nathan Abi Timothy Weah Kévin Monnet-Paquet

Piłkarze PSG bardzo dobrze rozpoczęli starcie z niżej notowaną ekipą Stade de Reims. Paryżanie wyszli na prowadzenie już w 13. minucie starcia. Neymar pewnie wykorzystał rzut karny, a chwilę wcześniej Yunis Abdelhamid został ukarany czerwoną kartką.



Goście nie grali zbyt pewnie w defensywie co bezlitośnie wykorzystywali gracze PSG. Już po chwili Kylian Mbappe oddał strzał po podaniu od... obrońcy Reims Thomasa Foketa i momentalnie dopełnił formalności.

PSG podwyższyło wynik spotkania w drugiej połowie. Neymar dorzucił piłkę z rzutu rożnego, a Marquinhos głową wpakował ją do bramki. Kolejne trafienie w tym starciu dołożył Moise Kean tuż przed zakończeniem spotkania.

PSG - Stade de Reims 4-0

Bramki: 1-0 Neymar (13.), 2-0 Mbappe (24.), 3-0 Marquinhos (68.), 4-0 Kean (89.).



37. kolejka Francja - Ligue 1

2021-05-16 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: Clément Turpin 4 0 Paris Saint-Germain FC Stade de Reims Navas Dagba Marquinhos Kehrer Bakker Herrera Di María Draxler Pereira Neymar Mbappé Rajković Foket Faes Abdelhamid Konan Mbuku Munetsi Cafaro Chavalerin Cassamã Dia SKŁADY Paris Saint-Germain FC Stade de Reims Keylor Navas Predrag Rajković 86′ 86′ Colin Dagba Thomas Foket 68′ 68′ Marquinhos Wout Faes Thilo Kehrer 10′ 10′ Yunis Abdelhamid Mitchel Bakker Ghislain Konan Ander Herrera Agüera 84′ 84′ Nathanaël Mbuku 77′ 77′ Angel Di Maria Marshall Nyasha Munetsi 40′ 40′ Julian Draxler 56′ 56′ Mathieu Cafaro 77′ 77′ Luis Helio Pereira Danilo Xavier Chavalerin 13′ (k.) 13′ (k.) . Neymar Moreto Moro Cassamã 24′ 24′ 77′ 77′ Kylian Mbappé 73′ 73′ Boulaye Dia REZERWOWI Denis Franchi Dialy Kobaly Ndiaye Sergio Rico Thibault De Smet Alessandro Florenzi Dario Maresic 86′ 86′ Timothee Pembele Moussa Doumbia 77′ 77′ Leandro Daniel Paredes Mouhamadou Drammeh 40′ 40′ Alcantara Rafinha 84′ 84′ Derek Kutesa 77′ 77′ Pablo Sarabia García 56′ 56′ Arbër Zeneli Mauro Emanuel Icardi Rivero Kaj Sierhuis 77′ 77′ 89′ 89′ Moise Bioty Kean 73′ 73′ El Bilal Toure

