Świeżo upieczony zdobywca Złotej Piłki Lionel Messi ledwie kilka dni po gali w Paryżu musiał zmierzyć się z najlepszą defensywą Ligue 1. Ekipa OGC Nice w dotychczasowych piętnastu meczach straciła tylko dwanaście bramek i przed meczem z PSG zakładano, że będą w stanie podyktować francuskim gigantom trudne warunki.



I tak też było. Nie dość, że goście bardzo dobrze się bronili, to jeszcze potrafili stworzyć sobie dogodne sytuacje do strzelania bramki. Już w 10. minucie Gianluigi Donnarumma musiał interweniować po strzale Kaspera Dolberga, a w 33. minucie popisał się znakomitą interwencją po uderzeniu głową Andy'ego Delorta i uratował swój zespół przed utratą bramki. PSG odpowiadało strzałem Kyliana Mbappe z 27. minuty i minimalnie niecelnym uderzeniem Achrafa Hakimiego, który w 42. minucie był bliski zdobycia gola. Nikt jednak nie znalazł drogi do siatki i do przerwy w Parku Książąt nie oglądaliśmy bramek.

Reklama

W drugiej części gry przewaga drużyny z Paryża była miażdżąca, ale świetnie w bramce OGC Nice spisywał się Walter Benitez, który był dla gospodarzy zaporą nie do przejścia, świetnie zatrzymując strzały graczy PSG. O sporym pechu może mówić Mbappe, który w 65. minucie uderzył tuż obok słupka i mógł tylko westchnąć z bezsilności. Za to chwilę wcześniej, w 59. minucie jedną z nielicznych w tej połowie akcji przeprowadzili goście i mogło zakończyć się to bramką, ale piłka po strzale głową Dolberga trafiła w słupek.



Mimo ataków do ostatnich minut gracze PSG nie potrafili znaleźć recepty na pokonanie bramkarza rywali i spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. Najlepsza obrona Ligue 1 zatrzymała najlepszego gracza świata, przynajmniej zdaniem głosujących w plebiscycie "France Football".



Skromną wygraną 1:0 na wyjeździe zaliczył Olympique Marsylia, który po trafieniu Gersona pokonał FC Nantes. Arkadiusz Milik tym razem zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale pojawił się na murawie w 67. minucie, jednak nie zdołał zapisać się w protokole sędziowskim.



Pełne 90 minut rozegrał za to w Lens Przemysław Frankowski, ale jego drużyna tylko zremisowała na wyjeździe z Clermont 2:2, a Polak tym razem nie popisał się ani bramką ani asystą.



KK