Kolejna wielka zmiana w Olympique Marsylia! Jak donoszą media, stanowisko ma opuścić dyrektor generalny klubu Hughes Ouvrard, a jego kontrakt zostanie rozwiązany za porozumieniem stron.

Niezadowoleni sytuacją klubu kibice ekipy z Marsylii domagali się głowy dyrektora generalnego, a ich życzenie ma zostać spełnione.

Jak informuje RMC Sport, klub doszedł już do porozumienia z Ouvrardem w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Byłoby to kolejne spore przetasowanie w klubie, do którego w styczniu trafił Arkadiusz Milik.

Wielkie zmiany w drużynie Milika

Wcześniej z posadą prezesa pożegnał się Jacques-Henri Eyraud, a jego następcą został Pablo Longoria. Jorge Sampaoli zastąpił natomiast Andre Villasa-Boasa w roli trenera.

Przed tygodniem marsylczycy skompromitowali się, przegrywając w Pucharze Francji 1-2 z czwartoligowym Canet Rousillon FC.

W tabeli Ligue 1 klub Milika zajmuje szóste miejsce, tracąc 20 punktów do lidera - Lille OSC. Polak rozegrał dla francuskiej ekipy sześć spotkań, w których strzelił trzy gole.

