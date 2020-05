Kylian Mbappe został królem strzelców Ligue 1. Francuz cieszy się z wyróżnienia, jednak wystosował także wyjątkowy apel - stwierdził, że jego bezpośredni rywal Wissam Ben Yeder, który zdobył tyle samo bramek, również powinien zostać nagrodzony.

Obaj zawodnicy w przedwcześnie zakończonym sezonie trafiali do siatki 18 razy.

W czwartek Ligue 1 ogłosiła jednak, że korona króla strzelców powędruje do Mbappe, który tym samym obronił tytuł wywalczony przed rokiem.

Wszystko dzięki temu, że 21 latek wszystkie swoje bramki zdobył "z gry", podczas gdy Ben Yedder trzy gole zawdzięcza pewnemu egzekwowaniu rzutów karnych.

Mbappe uznał, że jego rywal także zasługuje na tytuł najlepszego strzelca i w specjalnym wpisie na Twitterze zaapelował o to, by go nagrodzić.

Przywołał przy tym sytuację z Premier League, gdy na finiszu ubiegłego sezonu aż trzech piłkarzy otrzymało nagrodę Złotego Buta, przeznaczoną dla najskuteczniejszego piłkarza. Byli to: Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah oraz Sadio Mane.