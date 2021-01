Oficjalna strona PSG potwierdziła, że nowym szkoleniowcem klubu został Mauricio Pochettino. Argentyńczyk jako piłkarz występował wcześniej w barwach ekipy z Paryża.

Objęcie przez Mauricia Pochettino funkcji trenera PSG nie jest niespodzianką. Europejskie media już od dłuższego czasu spekulowały o zaawansowanych rozmowach pomiędzy Argentyńczykiem a francuskim klubem. Pochettino będzie trenerem "Rouge et Bleu" do końca czerwca 2022 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.



- Jestem bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że mogę zostać nowym trenerem Paris Saint-Germain. Chciałbym podziękować kierownictwu za zaufanie, zwłaszcza, że jest to klub, który zawsze zajmował ważne miejsce w moim sercu. Moja gra w nim to był wspaniały czas, a szczególnie dobrze wspominam wyjątkową atmosferę Parc des Princes. Dziś wracam do PSG z dużą ambicją i pokorą. Ta drużyna ma naprawdę ogromny potencjał - powiedział Pochettino w rozmowie z oficjalną stroną PSG.



Według francuskich mediów jednym z pierwszych zadań szkoleniowca będzie przekonanie do pozostania w PSG gwiazd zespołu: Kyliana Mbappe i Neymara. Pierwszy trening z klubem przeprowadzi on już 3 stycznia.



Pochettino jako piłkarz rozegrał w PSG 95 spotkania w latach 2001-2003, podczas których zdobył sześć bramek i również występował jako kapitan klubu.



