Mauricio Pochettino podsumował dotychczasowe ruchy transferowe w PSG. Trzeba przyznać, że po ostatnim, momentami rozczarowującym sezonie, paryski klub ostro zabrał się do pracy nad letnimi wzmocnieniami. W efekcie pozyskał już tego lata Sergio Ramosa, do tego Georginio Wijnalduma, a także Achrafa Hakimiego.

- Taki klub, jak PSG, zasługuje na piłkarzy z najwyższej półki. I uważam, że tacy gracze, jak Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos i Achraf pokazali w poprzednich klubach, że mają na tyle jakości, by grać w PSG - oświadczył argentyński szkoleniowiec.

Ramos i Wijnaldum muszą wygrywać z PSG

Pochettino oczekuje, że Ramos i Wijnaldum nie będą w PSG odcinać kuponów od dawnych sukcesów, tylko będą głodni nowych. - Dla zespołu takiego, jak nasz, kluczowe jest to, jak będzie zachowywać się po stracie piłki. Kluczowe jest zaangażowanie 11 piłkarzy, ich desperacja, by piłkę odzyskać i wspólna praca w tym celu. Wijnaldum i Ramos mają potrzebną do tego mentalność - uważa Pochettino. - Najważniejsze jest to, że muszą tu coś wygrać. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli powiedzieć o tych graczach, że pomogli nam osiągnąć nasze cele.

Pochettino określił też generalny profil zawodników pożądanych przez PSG. - Chcemy piłkarzy, którzy potrafią utrzymywać pozytywne nastawienie i transmitować taką energię zespołowi, co jest potrzebne w trudnych momentach.

JK