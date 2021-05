Wiele wskazuje na to, że Mauricio Pochettino zabawi w stolicy Francji niespełna pół roku. Jak informuje serwis goal.com, argentyński szkoleniowiec poprosił właśnie o zgodę na wcześniejsze odejście z PSG.

Obecny kontrakt 49-latka obowiązuje do końca sezonu. Szefowie PSG nie muszą więc przychylić się do wniosku trenera. Trudno jednak przypuszczać, by zespół z aspiracjami pozwolili prowadzić komuś, kto wyraźnie nie ma już na to ochoty.



Pochettino pojawił się na Parc des Princes na początku tego roku. Batalię o tytuł mistrza Francji przegrał na finiszu z Lille, z kolei z Champions League pożegnał się w półfinale po porażce z Manchesterem City. Jedyny jego sukces to triumf w krajowym pucharze.

Mauricio Pochettino wróci do Tottenhamu?

Skąd pomysł na przedterminowe rozwiązanie kontraktu? Nieoficjalnie wiadomo, że Argentyńczyk nie ma najlepszych relacji z Leonardo, dyrektorem sportowym klubu. Taki sam problem miał niedawno Thomas Tuchel - ten sam, który opuścił Paryż i właśnie wygrał Ligę Mistrzów jako opiekun Chelsea.



Niewykluczone, że niebawem Tuchel spotka się z Pochettino w derbach Londynu. Ten drugi uchodzi obecnie za najpoważniejszego kandydata do objęcia menedżerskiej posady w Tottenhamie. Byłby to dla niego powrót na White Hart Lane. Ekipę "Kogutów" prowadził w latach 2014-19, docierając z nią w ostatnim sezonie pracy do finału LM.



Tymczasem na angaż Pochettino liczy również Real Madryt. Konkurentami Argentyńczyka pozostają Antonio Conte i Raul Gonzalez Blanco.

