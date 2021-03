Klub Olympique Marsylia rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z portugalskim trenerem Andre Villasem-Boasem, który był zawieszony od miesiąca, a w ubiegłym tygodniu został zastąpiony przez Argentyńczyka Jorge Sampaolego. Piłkarzem OM jest Arkadiusz Milik.

Portugalczyk pracował z drużyną z Marsylii od półtora roku. 2 lutego władze klubu zawiesiły go po głośnej konferencji prasowej, podczas której skrytykował politykę transferową, prowadzoną poza jego plecami. Wyraził m.in. swoje niezadowolenie ze sprowadzenia rozgrywającego Oliviera Ntchama.



W ubiegły piątek amerykański właściciel Olympique Marsylia Franck McCourt odwołał prezesa klubu Jacques'a-Henri Eyrauda, mianując na jego miejsce Pablo Longorię, a nowym trenerem został Sampaoli, były selekcjoner reprezentacji Argentyny i Chile.



McCourt zapowiedział również otwarcie "nowego rozdziału" w historii klubu, od wielu tygodni pogrążonego w kryzysie i skonfliktowanego z własnymi kibicami.



Milik trafił do Marsylii w styczniu, wypożyczony na półtora roku z Napoli (z opcją wykupu). Do tej pory rozegrał trzy mecze. 3 lutego strzelił swojego pierwszego gola w barwach OM przeciwko Lens (2:2), ale odniósł w tym spotkaniu uraz mięśnia uda. Powrócił do gry dopiero w minioną niedzielę, w dniu swoich 27. urodzin, i zdobył bramkę z rzutu karnego w zremisowanym 1:1 u siebie meczu z Olympique Lyon.



Marsylczycy zajmują obecnie siódme miejsce w tabeli ekstraklasy francuskiej ze stratą aż 20 punktów do prowadzącego Lille.



