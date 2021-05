Jeden z czołowych zawodników PSG, Marco Veratti, doznał na treningu kontuzji, która wyklucza go z gry w najbliższych spotkaniach. Uraz może uniemożliwić mu również udział w finałach Euro 2020.

Wydawało się, że kontuzja Kyliana Mbappe to największy kłopot PSG na finiszu sezonu. Tymczasem z kłopotami zdrowotnymi zmaga się inna z pierwszoplanowych postaci paryskiego zespołu - Marco Veratti.

Reprezentant Włoch doznał urazu na jednym z treningów. Okazuje się, że to podobna przypadłość, z jaką niedawną borykał się Robert Lewandowski. Wstępna diagnoza mówi o uszkodzeniu więzadła pobocznego w prawym kolanie.



Marco Veratti może nie zagrać w finałach Euro 2020

W poniedziałek służby prasowe PSG wydadzą oficjalny komunikat w tej sprawie. Wszystko wskazuje jednak na to, że 28-letniego piłkarza w obecnych rozgrywkach nie zobaczymy już na boisku. Jak donosi serwis eurosport.it, pod ogromnym znakiem zapytania stanął również udział zawodnika w finałach Euro 2020.



Paryżanie nadal walczą o tytuł mistrza Francji. Na dwie kolejki przed końcem rywalizacji zajmują drugiej miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do Lille. Mają jednak do rozegrania o jeden mecz więcej - w niedzielny wieczór zmierzą się na wyjeździe z Rennes.



W bieżącym sezonie Veratti rozegrał w sumie 31 gier klubowych i zaliczył sześć asyst.

