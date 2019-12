Były piłkarz Wisły Kraków Marcelo Guedes chce jak najszybciej opuścić Olympique Lyon. Po ostatnim konflikcie z kibicami, Brazylijczyk nie czuje się bezpiecznie.

Po wtorkowym incydencie w Lidze Mistrzów, brazylijski piłkarz miał podjąć decyzję o opuszczeniu klubu. Kibice go nie znoszą, czemu dają upust przy każdej okazji i zawodnik oraz jego rodzina boją się o swoje niebezpieczeństwo.

Według informacji francuskiego "RMC Sport" Marcelo miał już ogłosić swoją decyzję kolegom i sztabowi szkoleniowemu. Brazylijczyk najchętniej już zimą odszedłby z klubu.

W tym sezonie piłkarz nie jest znaczącą postacią swojego zespołu. W Ligue 1 w siedmiu na 17 możliwych spotkań. W Lidze Mistrzów wystąpił w każdym spotkaniu, choć w ostatnim, zremisowanym 2-2 z Red Bullem Salzburg, w którym doszło do przepychanek z kibicami, zagrał jedynie trzy minuty. Do tej pory we francuskim klubie wystąpił 108 razy i zdobył pięć bramek.

