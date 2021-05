Ligue 1. Lille mistrzem, PSG w LM, AS Monaco w eliminacjach LM

Stało się to, czego nikt się przed sezonem nie spodziewał. OSC Lille zdetronizowało wielkie i bogate Paris Saint-Germain. W eliminacjach Ligi Mistrzów zagra AS Monaco. FC Nantes, którego właścicielem jest Polak Waldemar Kita zagra w barażach o utrzymanie w Ligue 1.

Ostatnia kolejka decydowała o tym: która drużyna zdobędzie mistrzostwo kraju, która wystąpi w Lidze Mistrzów, która w Lidze Konferencji. Ważyły się też losy miejsca barażowego o utrzymanie z Tuluzą. Zagrożone nim było aż pięć zespołów.

Lille - trzeci taki zespół po Montpellier i Monaco

Mistrzostwo - po raz czwarty w historii - zdobyło OSC Lille. Piłkarze klubu z północy Francji musieli wygrać w Angers, by być pewnym tytułu bez względu na wynik drugiego w tabeli PSG. Po bramkach Jonathana Davida i Buraka Yilmaza już w pierwszej połowie Lille prowadziło 2-0. Nie wypuściło tego zwycięstwa z rąk. Fetowanie mistrzostwa zawodnicy Lille zaczęli pięć przed końcem. Trochę za wcześnie, bo stracili w końcówce jednego gola.



Paris Saint-Germain wykonało swoje zadanie. Pokonało 2-0 Brest, choć Neymar nie wykorzystał rzut karnego, ale było zależne od tego, co się wydarzy w Angers. Bramki dla paryżan padły po samobójczym golu Faivre’a (piłka po zagraniu bezpośrednio z rzutu rożnego Angela Di Marii odbiła się od pleców tego zawodnika) i Kyliana Mbappe.

Mbappe został królem strzelców Ligue 1 z 27 golami. Niewykluczone, że zagrał ostatni mecz w barwach PSG. Niemal codziennie wyciekają informacje, że jednak odejdzie do Realu Madryt.

Tytuł dla Lille to dużo niespodzianka. Po raz trzeci w trwającej od 2011 roku "erze katarskiej" PSG mistrzostwo zdobył inny zespół niż paryżanie. W 2012 roku było to Montpellier, w 2017 - AS Monaco. PSG nie poradziło sobie z dzieleniem rozgrywek ligowych i występem w Lidze Mistrzów, którą zakończyło w tym sezonie w półfinale.

Lyon znów bez LM, dziewięć goli Milika

Cień szansy na mistrzostwo miało AS Monaco, ale tylko przy wyjątkowym zbiegu okoliczności - porażkach Lille i PSG i własnym zwycięstwie. Zespół z Księstwa nie był jednak w stanie pokonać Lens.

Szczęśliwie dla drużyny, w której występuje Radosław Majecki, Lyon przegrał z Niceą 2-3, choć prowadził 2-0. Dzięki temu wynikowi Monaco utrzymało miejsce na podium i zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Lyon trafia do Ligi Europy podobnie jak Olympique Marsylia, a w Lidze Konferencji rzutem na taśmę Rennes. Szansę tę w ostatniej kolejce stracił beniaminek z RC Lens.

Marsylię do Europy wprowadził Arkadiusz Milik, w każdym razie miał w tym spory udział. Reprezentant Polski strzelił dziewięć goli w lidze w pół roku, z czego trzy w poprzedniej kolejce w wygranym 3-2 meczu z Angers. To spotkanie zdecydowało, że OM spokojnie przystępowało do spotkania z FC Metz, pewne awansu do Ligi Europy. Zremisowało 1-1, a Milik strzelił w doliczonym czasie gry gola z rzutu karnego.



Na 18. miejscu sezon zakończyło, należące do polskiego właściciela Waldemara Kity, FC Nantes. Oznacza to, że zagra w barażach o utrzymanie w Ligue 1 z drugoligową Tuluzą.

