Paris Saint-Germain nie mają sobie w tym sezonie równych we francuskiej ekstraklasie - zespół z Paryża ma na koncie 42 punkty i jedenastopunktową przewagę nad drugim w tabeli Rennes. PSG zapewniło sobie już także awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów - w grupie A z całą pewnością zajmie drugie miejsce.

Ligue 1. Leo Messi nie jest zwolennikiem działań Mauricio Pochettino

Mimo tego, że wyniki te z pewnością nie wyglądają źle, to - jak informuje "L'Equipe" - nie wszyscy piłkarze w szatni "Les Parisiens" są zadowoleni z rozwoju wypadków - w tym m.in. Leo Messi. Zdaniem francuskiego dziennika Argentyńczyk zaczął kwestionować zdolności menedżera zespołu, swojego rodaka - Mauricio Pochettino.



Główne zarzuty kierowane względem trenera mają dotyczyć tego, że nie potrafi on wykorzystywać maksimum zdolności pełnego gwiazd składu drużyny. Co więcej, jego plan na drużynę ma się okazywać "zbyt restrykcyjny".



Ligue 1. Niepokoje w szatni PSG. Pochettino nie panuje nad zespołem?

Grupa piłkarzy będąca blisko Messiego ma również obawiać się konsekwencji tego, iż Pochettino ma nie panować w pełni nad szatnią, co z kolei sprawia, że nie budzi on szacunku wśród starszych i bardziej doświadczonych graczy. W tym kontekście nie padają jednak konkretne nazwiska.

Te doniesienia zapewne podsycą tylko spekulacje na temat przyszłości obu Argentyńczyków w PSG - Messi ma "cierpieć" w nowych warunkach i wydaje się, że prędzej czy później powróci jednak do FC Barcelona, by tam zakończyć piłkarską karierę.

Mauricio Pochettino wróci na Wyspy? Manchester United jedną z opcji

Mauricio Pochettino z kolei łączony jest od czasu zwolnienia Ole Gunnara Solskjaera z Manchesterem United - co prawda "Czerwone Diabły" zatrudniły Ralfa Rangnicka, ale ma to być jedynie rozwiązanie tymczasowe, do końca bieżącego sezonu.



Pochettino ma przy tym być skonfliktowany z dyrektorem sportowym paryskiej ekipy, Leonardo, więc powrót do Anglii mógłby okazać się dla niego zbawienny. Będzie to o tyle dziwne, że na Wyspach może pojawić się ponownie już jako mistrz Francji.

PaCze



