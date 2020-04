Bernard Gonzalez, lekarz występującego we francuskiej ekstraklasie Stade de Reims, odebrał sobie życie po zdiagnozowaniu u niego choroby COVID-19. Zostawił list pożegnalny. Miał 60 lat.

O sprawie najobszerniej informuje "Le Parisien". To pierwsze tak tragiczne zdarzenie w świecie zawodowego sportu od wybuchu pandemii. Bernard Gonzalez nie wytrzymał psychicznego obciążenia, jakie wiązało się z przekazaną mu wiadomością o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Wiadomo to z treści listu, który przy nim znaleziono.

- Rozmawiałem z nim w zeszłym tygodniu i w żaden sposób nie poruszył tego tematu, mimo że już znał wynik testu - wyjawił jeden z pracowników klubu. - Nikt z nas nie wiedział, że on zachorował. To jest nie do pojęcia. Wielki dramat dla nas wszystkich. Teraz konieczne będzie ostrzeżenie piłkarzy i innych pracowników. Nie wyobrażam sobie, w jakim wszyscy są szoku.

Gonzalez pracował w Stade de Reims od ponad 20 lat. Popełnił samobójstwo w swoim domu. Jego żona również jest zarażona koronawirusem. Nie wiadomo, w jakim obecnie znajduje się stanie.

- Jestem oszołomiony tym, co się stało - powiedział Arnaud Robinet, mer Reims. - Bernard był świetnym profesjonalistą. Cenili go wszyscy, którzy korzystali z jego pomocy. Był oddanym i bardzo serdecznym człowiekiem.

Stade de Reims to sześciokrotny mistrz Francji oraz dwukrotny finalista Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. W latach 2009-11 oraz 2012-14 zawodnikiem tego zespołu był Grzegorz Krychowiak.

"Słowa mnie zawodzą w takiej chwili. Padam na twarz przed tą tragiczną wiadomością" - napisał na oficjalnej stronie internetowej klubu prezes Pierre Caillot.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (z prawej) w koszulce Stade de Reims. Jego klubowym lekarzem był wówczas Bernard Gonzalez / AFP