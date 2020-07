Napastnik Paris Saint-Germain Kylian Mbappe zapowiedział w wywiadzie dla stacji beIN Sports, że zostanie w dotychczasowym klubie przynajmniej przez rok. Od co najmniej roku na transfer 21-letniego napastnika naciska Real Madryt.

- Jestem tutaj i będę uczestniczył w tym projekcie już czwarty sezon. To 50-lecie istnienia klubu, bardzo ważne wydarzenie dla kibiców, dla klubu, dla wszystkich. Pozostanę tu bez względu na to, co się stanie i spróbuję zdobyć kolejne trofea, dając z siebie wszystko - powiedział Mbappe w rozmowie po meczu towarzyskim z Celtikiem Glasgow (4-0), w którym strzelił jedną z bramek.

Francuski napastnik, mistrz świata z 2018 roku, stał się celem transferowym numer 1 dla Realu Madryt. Nie ukrywa tego w wielu wypowiedziach trener mistrzów Hiszpanii Zinedine Zidane. Mbappe ma jednak kontrakt ważny do czerwca 2022 roku. W przypadku transferu PSG mogłoby zażądać kwoty ponad 200 milionów euro, ale nikt w Paryż nie chce sprzedawać swojego najbardziej wartościowego zawodnika. Trwają dyskusje o przedłużeniu umowy.



PSG przygotowuje się obecnie do finału Pucharu Francji z Saint-Etienne, który rozegrany zostanie w piątek 24 lipca. Paryżanie grają też w Lidze Mistrzów. Ich ćwierćfinałowym przeciwnikiem jest wicelider Serie A Atalanta Bergamo.



