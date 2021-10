Ligue 1. Kylian Mbappe poprosił w lipcu PSG o zgodę na transfer

22-letni Mbappe dołączył do PSG w 2017 roku, najpierw na roczne wypożyczenie, a potem już na zasadzie transferu definitywnego z AS Monaco. Zapłacono za niego 180 milionów euro - kwota ta plasuje Mbappe w czołówce najdroższych piłkarzy w dziejach futbolu. Więcej zapłacono jedynie za Neymara, czyli jego klubowego kolegę, który do Paris Saint-Germain trafił z FC Barcelona za 222 mln euro.

Kontrakt Kyliana Mbappe obowiązuje do końca trwającego sezonu, co oznacza, że będzie on mógł odejść za darmo latem 2022 roku. Zainteresowanych jego sprowadzeniem - co oczywiste - jest wiele topowych klubów. W spekulacjach najczęściej przewija się jednak Real Madryt.

Kylian Mbappe: Chciałem, by PSG mogło skorzystać na moim transferze

"Skoro nie będę chciał przedłużyć kontraktu, to chciałem, żeby klub, któremu tak wiele zawdzięczam, miał jakąś materialną korzyść z tego transferu. Dałem kierownictwu znać wcześnie, żeby wszyscy mogli się przygotować" - wyjaśniał Mbappe w wypowiedzi dla RMC Sport, tłumacząc, dlaczego poprosił w lipcu swój obecny zespół o możliwość odejścia

W niedzielę, w dziewiątej kolejce francuskiej ekstraklasy, PSG poniosło pierwszą porażkę w tym sezonie - uległo na wyjeździe Rennes 0-2. Z dorobkiem 24 punktów paryżanie i tak prowadzą w tabeli. Mają sześć przewagi nad wiceliderem - Lens.