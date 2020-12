Francuski piłkarz Paris Saint Germain Kylian Mbappe podziękował niemieckiemu szkoleniowcowi Thomasowi Tuchelowi, który według mediów został zwolniony przez klub. "Nikt nie zapomni twojego czasu tutaj" - napisał mistrz świata na Instagramie.

O zwolnieniu Tuchela poinformowały gazety "L'Equipe" i "Bild". Klub na razie tego nie potwierdził. Według dziennikarzy, następcą 47-letniego Niemca ma być Argentyńczyk Mauricio Pochettino.

"To niestety prawo futbolu. Nikt nie zapomni twojego czasu tutaj. Napisałeś wspaniałą część historii klubu i mówię ci: dziękuję, trenerze" - napisał Mbappe pod swoim zdjęciem z Tuchelem.



Niemiec dołączył do paryżan w maju 2018 roku. W poprzednim sezonie dotarł z nimi do finału Ligi Mistrzów (w obecnych rozgrywkach zespół czeka na rywalizację w 1/8 finału), dwa razy z rzędu zdobył tytuł mistrza kraju (2019, 2020), Puchar Francji (2020), Puchar Ligi(2020) oraz dwukrotnie Superpuchar Francji (2018, 2019). W ekstraklasie PSG po 17 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli.



Typowany na jego następcę Pochettino grał w PSG jako obrońca na początku wieku, a po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. Ostatnio prowadził Tottenham Hotspur, osiągając z tym zespołem finał Ligi Mistrzów. Został zwolniony przez londyński klub w listopadzie 2019 roku i od tego czasu pozostaje bez pracy.



Pogłoski o jego zatrudnieniu przez PSG wywołały już pierwsze reakcje w świecie futbolu.



"Wspaniały trener, którego jedynym minusem jest brak trofeów... Cóż, to się wkrótce zmieni" - napisał na Twitterze były napastnik reprezentacji Anglii i Tottenhamu Gary Lineker.



"Pochettino do PSG? Mam nadzieję" - skomentował były reprezentant Argentyny Juan Pablo Sorin.

