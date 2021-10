Do starcia pomiędzy PSG a Montpellier doszło w ostatniej kolejce września. Paryżanie wygrali na własnym obiekcie 2-0. Na listę strzelców wpisali się Idrissa Gueye i Julian Draxler.



O sile ofensywnej gospodarzy decydować mieli Kylian Mbappe i Neymar. Obaj znaleźli się w wyjściowej jedenastce. Ich współpraca nie układała się jednak wzorowo.



W pewnym momencie między gwiazdorami doszło do wymiany zdań. Wedle początkowo niepotwierdzonych doniesień Mbappe rzucił w stronę brazylijskiego kolegi obraźliwy epitet, który można przetłumaczyć jako "kloszard" lub "włóczęga".



Kylian Mbappe: Szanuję Neymara jako zawodnika i człowieka

Teraz Francuz został zapytany o tamtą sytuację przez dziennikarza "L'equipe". Co zaskakujące, odpowiedział z rozbrajającą szczerością.

- Tak, nazwałem Neymara w taki sposób. To są momenty, które w futbolu zdarzają się notorycznie. Ważne, żeby nie chować urazy. Rozmawiałem z nim już o tym zdarzeniu. Takich dyskusji mieliśmy wcześniej kilka. To nie jest konflikt, po prostu chcemy wygrywać. Szanuję go jako zawodnika i człowieka - powiedział Mbappe.



Po triumfie nad Montpellier paryżanie zajmowali pozycję lidera z kompletem punktów na koncie. W miniony weekend niespodziewanie doznali pierwszej porażki w tym sezonie, ulegając na wyjeździe Rennes 0-2. Mbappe rozegrał całe spotkanie, Neymar został zmieniony w 76. minucie.



