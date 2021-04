Kylian Mbappe powiedział, że nie ma postępów w sprawie podpisania przez niego nowego kontraktu z PSG. Obecna umowa napastnika wygasa z końcem czerwca 2022 roku.

"Gdyby były jakieś postępy w rozmowach, to już bym o tym powiedział. Oczywiście poinformuję o mojej decyzji, kiedy ona już zapadnie" - powiedział reprezentant Francji.

Mbappe w tym sezonie jest najlepszym strzelcem Ligue 1 z 20 golami, a w sumie wystąpił w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 30 bramek.



Piłkarz trafił do PSG w 2017 roku za 180 milionów euro, łącznie z bonusami. Od tego czasu zdobył z paryskim klubem m.in. trzy mistrzostwa Francji, a na arenie międzynarodowej mistrzostwo świata z reprezentacją Francji.



Od jakiegoś czasu łączy się go z transferem do: Barcelony, Realu Madryt czy Liverpoolu. Jeśli Mbappe nie przedłuży wygasającego w 2022 roku kontraktu, to PSG zostanie niewiele czasu, aby zyskownie go sprzedać, nim będzie mógł odejść za darmo.



Zdjęcie Kylian Mbappe / AFP

