Według informacji "L'Equipe" Kylian Mbappe nie opuści PSG i pozostanie w klubie przynajmniej do końca 2021 roku. Francuski dziennik zaznacza, że przekreśla to szanse na jego transfer do Realu Madryt w najbliższym okienku transferowym.

Włodarze Realu Madryt zdecydowali się nie naciskać na transfer 21-latka w letnim okienku transferowym. Oprócz ograniczenia budżetu w związku z kryzysem w świecie piłki nożnej, "Królewscy" liczą również na pogorszenie relacji pomiędzy Francuzem a klubem.



PSG ma bowiem bardzo naciskać na Mbappe, aby pozostał w ekipie z Paryża, co niekoniecznie odpowiada piłkarzowi. Francuskie media donoszą również, że Real może spróbować przeczekać również z innego powodu.



Kontrakt Mbappe kończy się w czerwcu 2022 roku i jeżeli rzeczywiście rozważa on przejście do "Królewskich", to pozycja negocjacyjna Realu będzie wzrastała z czasem.



Francuz do tej pory rozegrał 120 meczów w barwach PSG, podczas których zdobył 90 bramek i zaliczył 49 asyst.



