Aż 50 mln euro rocznie może inkasować Kylian Mbappe, jeśli zgodzi się podpisać kontrakt z PSG na nowych warunkach. Oferta zostanie mu przedstawiona jeszcze przed startem finałów Euro 2020. Dwie wcześniejsze propozycje prolongaty umowy francuski gwiazdor odrzucił.

Władze PSG próbują za wszelką cenę nie dopuścić do pozyskania Mbappe przez Real Madryt. Obecny kontrakt zawodnika zachowuje ważność do połowy 2022 roku. "Królewscy" są jednak zdeterminowani w swych zamiarach. Wierzą, że uda im się sprowadzić 21-laka na Santiago Bernabeu już w przyszłym roku.

Klub z Madrytu gotów jest wyłożyć za Mbappe 100 mln euro. Czy jednak będzie w stanie płacić piłkarzowi tyle, ile oferuje PSG? Hiszpański dziennik "As" donosi, że zawodnik może zarabiać w Paryżu aż 50 mln euro za sezon. Gdyby taki scenariusz doczekał się realizacji, młody snajper zostanie jednym z najlepiej opłacanych graczy świata.

Mbappe to mistrz świata z 2018 roku. Został wybrany najlepszym młodzieżowcem rosyjskiego mundialu. Po turnieju przeniósł się z AS Monaco do PSG. W bieżącym sezonie ligowym zdobył 15 bramek w 18 spotkaniach i zaliczył sześć asyst.

