- Prowadzimy rozmowy z klubem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie chcę podpisać umowy tylko po to, aby za rok powiedzieć, że odchodzę. Jeżeli przedłużę kontrakt, to zostanę tutaj na długo - stwierdził gwiazdor PSG Kylian Mbappe. Reprezentant Francji nie podjął jeszcze decyzji, co do przedłużenia swojego kontraktu. Chrapkę na skrzydłowego ma natomiast Real Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicia Aylies dziewczyną Kyliana Mbappe? Piękna miss zachwyca kibiców. Wideo INTERIA.TV Ligue 1 PSG. Leandro Paredes: Każdy chce mieć Leo Messiego w swoim zespole

Kontrakt gwiazdora PSG Kyliana Mbappe wygaśnie w czerwcu przyszłego roku. W klubie z Paryża wszystkim zależy na tym, aby jak najszybciej przedłużyć umowę Francuza i nie dopuścić do potencjalnego odejścia z klubu.



Skrzydłowym bowiem poważnie zainteresowany jest Real Madryt i mając na uwadze wymagania finansowe, z którymi wiązałby się ewentualny transfer, "Królewscy" są jednym z nielicznych klubów, jaki mógłby sobie na pozwolić na tak duży wydatek.



Do tej pory czas działał na korzyść hiszpańskiej ekipy, jednak głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany i stwierdził, że za niedługo podejmie decyzję.



- Muszę przemyśleć to co chcę robić i gdzie chcę być za kilka lat. Wkrótce będziemy musieli podjąć decyzję, ale póki co jedynie się zastanawiam. Gdybym wiedział to już teraz, to przekazałbym moją decyzję dziś - powiedział Mbappe, cytowany przez "Markę".

Reklama

- Jestem tutaj bardzo szczęśliwy, zawsze tak było. Klub, kibice... zawsze mi pomagali i będę im za to wdzięczny - dodał.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Od czasu transferu do PSG Mbappe rozegrał 147 spotkań w barwach paryskiego klubu, podczas których zdobył 106 bramek. Piłkarz kosztował klub ok. 150 milionów euro i pozostaje drugim najdroższym zakupem w historii PSG.



- Prowadzimy rozmowy z klubem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie chcę podpisać umowy tylko po to, aby za rok powiedzieć, że odchodzę. Jeżeli przedłużę kontrakt, to zostanę tutaj na długo - zadeklarował reprezentant Francji.



Obecna wartość Mbappe oscyluje wokół 180 milionów euro. Hiszpański "AS" dodaje, że potencjalny transfer wiązałby się z obniżką pensji gwiazdora, choć sam Francuz z niepokojem patrzy na sytuację Realu.



Z drugiej strony analogiczną niewiadomą jest kwestia utrzymania wszystkich gwiazd PSG w dobie kryzysu związanego z koronawirusem, o czym wspominali wcześniej włodarze francuskiego klubu.



Milik dołączył do klubu Ligue 1! Były reprezentant Polski: To dobry ruch



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

PA