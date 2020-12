Prezes Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaifi po raz pierwszy publicznie wypowiedział się na temat negocjacji w sprawie przedłużenia kontraktu Kyliana Mbappe i Neymara. Jest optymistą.

- Rozpoczęliśmy dyskusje z Neymarem i Kylianem Mbappe. Rozmowy są poufne, ale jestem bardzo zadowolony. Obaj chcą zostać z nami - powiedział katarski prezes we francuskim radiu RMC Sport.

Neymar wypowiedział się na temat swej przyszłości - w sposób bardzo ogólny - po meczu z Basaksehirem (5-1), w którym strzelił trzy gole. - Jestem szczęśliwy tutaj w Paryżu. Jestem zadowolony z klubu, z moich kolegów z drużyny. Myśl o tym, żeby odejść, nie przychodzi mi do głowy. Trzeba rozmawiać, mamy bardzo dobre relacje. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - mówił były zawodnik Barcelony.

Zatrzymanie obu zawodników jest priorytetem dla PSG. Obaj mają ważne kontrakty do czerwca 2022 roku. Oznacza, to że w najbliższym letnim okienku transferowym mistrzowie Francji muszą mieć w ręku nowe kontrakty albo muszą sprzedać obu piłkarzy.

Z Mbappe sytuacja jest dosyć skomplikowana. Francuz ma dopiero 21 lat. Przed nim świetlana przyszłość. Real Madryt, Liverpool, Manchester United - to trzy kluby, które stać na to, by dać mistrzowi świata kontrakt jakiegoby oczekiwał i obiecać, że u nich będzie zawsze grał o najwyższe cele.



W PSG z pieniędzmi nigdy nie było problemu, ale do tego roku paryżanie ustępowali prestiżem sportowym Realowi, Liverpoolowi i MU. Awans do finału Ligi Mistrzów zmienił nieco postrzeganie klubu z Parc des Princes. Mbappe nie mówi więc "nie" PSG.

Na dziś pierwszy warunek do podjęcia rozmów został spełniony. PSG awansowało do fazy pucharowej obecnej edycji LM. Teraz trwają rozmowy o pieniądzach. Jak podaje "L'Equipe" Francuz może spodziewać się co najmniej podwojenia pensji. Obecnie zarabia 1,9 miliona euro brutto miesięcznie. - Rozmawiamy spokojnie. To idzie do przodu - zapewnia dyrektor sportowy PSG Leonardo.

Neymar niedawno wypalił, że chciałby grać w jednym klubie ze swoim przyjacielem Leo Messim. Pierwsza reakcja komentatorów była taka, że w takim razie musiałby wrócić do Barcelony. Ale od razu pojawiły się również spekulacje, że być może Messi odszedłby do PSG. - Mam zbyt wiele szacunku dla Barcelony, żeby mówić o przyszłości Leo Messiego. Messi jest zawodnikiem Barcelony - odpowiedział na to Al-Khelaifi.

Brazylijczyk musi się liczyć z tym, że "Barca" nie zaproponuje mu tyle pieniędzy co PSG. W tej chwili Neymar zarabia 3,1 miliona brutto miesięcznie. Zachowanie przynajmniej takiej pensji jest warunkiem wstępnym nowego kontraktu dla 29-letniego Brazylijczyka w Paryżu.

Olgierd Kwiatkowski