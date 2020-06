Testy, które w tym tygodniu przechodzili zawodnicy AS Monaco, dały jeden wynik pozytywny. Klub nie ujawnił jednak nazwiska zawodnika. We francuskim zespole występuje Kamil Glik, a w przyszłym tygodniu ma do niego dołączyć Radosław Majecki.

"Testy wykazały jeden aktywny bezobjawowy przypadek. Stan zdrowia gracza nie jest niepokojący. Zgodnie z obowiązującym protokołem sanitarnym, zawodnik przechodzi kwarantannę w domu i znajduje się pod opieką personelu medycznego klubu" - poinformował w czwartek wieczorem w oficjalnym komunikacie klub.

AS Monaco poinformowało również, że testy serologiczne i metodą PCR ujawniły obecność wirusa w okresie wcześniejszym, w czasie izolacji, u dwóch zawodników. "Obaj zawodnicy nie zarażają i uczestniczą już w programie przygotowań do sezonu". Ponadto jeden z trenerów zadeklarował kontakt z osobą zakażoną, ale badania wykazały, że jest zdrowy.

Monaco wznowiło treningi w tym tygodniu. Zawodnicy przechodzą testy wydolnościowe i medyczne. Klub ograniczył kontakty zawodników ze światem zewnętrznym, odwołał zaplanowaną na poniedziałek konferencję prasową i nie podał nowego terminu. Ukrywa też informację o tym, który z piłkarzy jest chory.

W klubie znad Lazurowego Wybrzeża występuje Kamil Glik. W środę powinien dołączyć do zespołu Radosław Majecki. 20-letni bramkarz został kupiony z Legii przez Monaco w styczniu tego roku i natychmiast wypożyczony do 30 czerwca z powrotem na Łazienkowską. Mimo zabiegów o przedłużenie transferu czasowego Monaco nalega, by trzeci bramkarz reprezentacji Polski przyjechał w planowanym terminie.

