Napastnik Paris Saint-Germain Neymar z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego nie będzie zdolny do gry przez cztery tygodnie - poinformował w poniedziałek francuski klub.

Brazylijski piłkarz urazu doznał w niedzielnym meczu drużyny narodowej z Nigerią (1-1).

Już w ósmej minucie spotkania rozgrywający 101. mecz w kadrze Neymar złapał się za lewe udo i po kilku minutach został zmieniony.

Neymar dopiero we wrześniu wrócił do gry po kontuzji więzadła stawu skokowego, która wykluczyła go z gry przez cztery miesiące.