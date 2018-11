Ostateczna decyzja dopiero zapadnie, ale uraz Neymara, który zmusiła go do opuszczenia boiska w towarzyskim meczu Brazylii z Kamerunem może być poważniejszy. Brazylijczyk ma problem z przywodzicielem.

Najnowsze informacje wskazują, że chodzi o naciągnięcie, co stawia pod poważnym znakiem zapytania jego występ w przyszłym tygodniu w Lidze Mistrzów w bardzo ważnym spotkaniu PSG z Liverpoolem. Przez najbliższe dwa dni będzie intensywna obserwacja, po której okaże się, czy jest szansa przywrócenia go do pełnej sprawności.

Lepsze wieści dotyczą Kyliana Mbappe, również kontuzjowanego we wtorkowym meczu towarzyskim drużyny narodowej z Urugwajem. Jego prawy bark został nastawiony i na występ przeciwko The Reds powinien być gotowy.

