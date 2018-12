Bordeaux nie wygrało żadnego z sześciu ostatnich spotkań w Ligue 1, a jednak potrafiło zakończyć imponującą serię 14 zwycięstw PSG z rzędu. W meczu, który zakończył się remisem 2-2, Neymar zszedł z boiska jeszcze zanim minęła godzina gry, odczuwając najprawdopodobniej ból w przywodzicielu.

Piłkarze z Paryża dwukrotnie prowadzili w tym spotkaniu, ale za każdym razem gospodarze zdołali wyrównać. Dwa gole dla paryżan strzelili Neymar (po asyście Daniego Alvesa, dla którego był to powrót na boisko) i Mbappe, ale Brazylijczyk nie będzie dobrze wspominał tego wyjazdu. W I połowie grał bardzo dobrze, jednak po przerwie został szybko zmieniony.

Czy to tylko profilaktyczna zmiana, aby nie pogłębiać urazu, z którym Neymar dopiero co się zmagał czy przerwa będzie dłuższa? Tego jeszcze nie wiadomo, a przed PSG kluczowy wyjazd do Belgradu na mecz Ligi Mistrzów.



Inny ważny temat to absencja w składzie Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk przesiedział na ławce 90 minut...



W drużynie Bordeaux nie było w składzie Igora Lewczuka.



Bordeaux - PSG 2-2 (0-1)

Bramki: Briand (53.), Cornelius (84.) - Neymar (34.), Mbappe (66.)

Zdjęcie Neymar / AFP

