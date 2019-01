Dwanaście minut (a licząc z doliczonymi czterema, nawet szesnaście) zagrał Rafał Kurzawa w zaległym meczu ligi francuskiej między Amiens i Angers. Nie wpłynął jednak na wynik, bo spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

To trzecie z kolei pojawienie się polskiego zawodnika na boisku po tym, jak na początku grudnia naderwał mięsień czworogłowy. Wcześniej, w meczu z Lyonem w Pucharze Ligi trener dał mu pełne 90 minut, potem – przeciwko Bordeaux w lidze – wszedł na niecały kwadrans. To jeszcze dalekie od oczekiwań, ale przynajmniej Kurzawa wraca do gry, bo był taki moment, że jego pozycja w kadrze była gorsza.

Amiens jest teraz na 17. miejscu w tabeli, ostatnim, które daje pewne utrzymanie.

W innych meczu Nantes wygrało z Montpellier 2-0.

Zdjęcie Z meczu Amiens - Angers / AFP