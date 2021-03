W sobotę Arkadiusz Milik strzelił w sobotę w meczu z Brest (3-1) czwartą bramkę w swoim siódmym meczu w barwach Olymique Marsylia. Polski napastnik jest nie tylko doceniany we francuskich mediach, pod niebiosa wychwalają go kibice OM.

"Bramka, dobry mecz całej drużyny, zwycięstwo. Czego chcieć więcej? Sobotni wieczór był doskonały. Naprzód OM" - napisał po francusku, angielsku i po polsku Arkadiusz Milik na swoim profilu na Twitterze. Radość reprezentanta Polski podzielili kibice Olympique Marsylia. W komentarzach pod postem, który zyskał ponad 10 tysięcy polubień, są zachwyceni jego dotychczasową postawę w klubie.

Najlepsza 9-tka w Ligue 1

"Jesteś bardzo, bardzo silny, nie masz czego zazdrościć Lewandowskiemu".

"Jesteś potworem".

"Dzięki Milik, masz to we krwi, najlepsza 9 obecnie, w każdym razie życzę ci tego."

"Najlepsza 9-tka w Ligue 1".

Kiedy Stade Velodrome będzie pełny

Jeżeli kibice nie zgadzają się z Polakiem, to w jednej kwestii.

"Czego chcieć więcej? Nas na przykład. Gdybyśmy byli tydzień byłby doskonały. Allez OM".

Kibice chcą zobaczyć Milika na żywo i chcą, by on poczuł czym jest atmosfera na Stade Velodrome jednym z najgorętszych aren sporowych w Europie.

"Jesteś super zawodnikiem o mentalności wojownika, prawdziwym snajperem. Nie mogę się doczekać, żebyś poczuł jak stadion wibruje kiedy wrócimy".

"Szkoda, że nie wiesz jeszcze co to jest Velodrome i jego kibice. To szokujące, traumatyzujące. Będziemy skandować twoje imię aż dostaniesz dreszczy."

"Gratulacje. OM przyniesie ci to, czego szukasz, zwłaszcza wtedy kiedy stadion będzie znów pełny. OM jest klubem innym niż wszystkie. Pokochasz OM, a kibice OM ci to wynagrodzą."

"Zostań z nami"

Już dziś po zaledwie siedmiu meczach w barwach Marsylii, w których Milik strzelił cztery gole (jeden w Pucharze Francji) kibice nawołują, żeby wypożyczony z Napoli 27-letni napastnik nie myślał o innym klubie.

"Masz w tym interes, by zostać tutaj. Przeszkodzimy w tym, żebyś gdzieś wyleciał".

"Zostań z nami. Zapełniony Velodrome, to czyste szaleństwo. Musisz to zobaczyć. Forza OM."

Koledzy go nie zauważają?

Za mecz z Brestem Milik został wysoko oceniony przez dziennikarzy. W "L’Equipe" otrzymał notę 6, jedną z najlepszych w drużynie. Wyróżnił go również dziennik "La Provence", w swej ocenie zgłaszając postulat do jego kolegów z drużyny.

"Zasłużył na to, żeby być częściej zauważany przez kolegów". Ten głos jest też słyszalny wśród kibiców. "Jesteś potworem i nie wahaj się obrażać swoich kolegów, jeśli nie chcą ci podawać".

OM wygrało dwa ostatnie mecze ligowe, oba rozegrane pod wodzą nowego trenera Jorge Sampaoliego. Marsylczycy są po sobotnich spotkaniach na piątym miejscu. Do podium tracą aż 15 punktów. Milik, choć zagrał dopiero sześc meczów ligowych, w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy zespołu jest z trzema bramkami czwarty za Florentem Thauvin (8 bramek), Dimitri Payetem i Dario Benedetto (4). Tyle samo goli co Polak ma Valere Germain.



