Po zwolnieniu Sylvinho, Olympique Lyon szuka nowego trenera. Francuski klub zabiegał o Jose Mourinho, ale Portugalczyk odrzucił propozycję. Teraz najpoważniejszym kandydatem jest Laurent Blanc, wymienia się również Jorge Sampaolego, byłego selekcjonera Argentyny i Chile.

Olympique Lyon dobrze zaczął sezon. Najpierw pokonał 3-0 AS Monaco, a później 6-0 Angers i po dwóch kolejkach był liderem Ligue 1. Potem jednak coś się załamało. Do dziewiątej kolejki podopieczni Sylvinho już nie wygrali i odnieśli tylko trzy remisy. Tą fatalną passę Brazylijczyk przypłacił utratą posady. Wytrwał na stanowisku zaledwie 141 dni.

Lyon zajmuje dopiero 14. miejsce w lidze i szuka nowego trenera, który wyprowadziłby zespół z kryzysu. Jednym z kandydatów był Jose Mourinho, jednak według informacji "The Sun" portugalski trener odrzucił propozycję, bo czeka na możliwość pracy w Premier League. Potwierdził to też prezes klubu z Francji Jean-Michel Aulas, który stwierdził, że "The Special One" nie odpowiedział na próbę spotkania, bo wybrał już inny zespół.

Angielska gazeta spekuluje, że Mourinho liczy na zastąpienie Mauricia Pochettino w Tottenhamie. Zespół z północy Londynu ostatnio nie radzi sobie najlepiej. W Lidze Mistrzów przegrał z Bayernem Monachium 2-7. Później w Premier League uległ Brighton 0-3. Pozycja Argentyńczyka jest więc niepewna. Po słabych wynikach Realu Madryt w Lidze Mistrzów, Mourinho jest również wymieniany jako następca Zinedine'a Zidane'a.

Tymczasem prezydent Lyonu miał spotkać się w czwartek z Laurentem Blankiem, byłym selekcjonerem reprezentacji Francji, a później trenerem PSG. "Lolo", gdy został zwolniony z Paryża przed trzema laty (wziął wtedy 22 mln euro odprawy) nie podjął pracy w żadnym innym klubie, mimo że łączono go z wieloma uznanymi ekipami. Jeszcze przed sezonem zwracał uwagę, że chciałby wreszcie wrócić na ławkę.

Źródła brazylijskie twierdzą, że Argentyńczyk Jorge Sampaoli (pracuje obecnie w Santosie) też był sondowany. Trop prowadzący do Rudiego Garcii, który po ubiegłym sezonie odszedł z Marsylii, też nie jest wykluczony.



